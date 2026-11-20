民進黨前主席許信良今天說，台北市長選戰出現的「洋流」現象，是難得一見歷史洪流，象徵台灣社會已超越50年來的藍綠對抗；這股潮流將產生強大外溢效應，促使台灣政治脫胎換骨。「洋流」同時也改變民進黨的選舉方式，未來政治將逐漸擺脫傳統對抗模式。

許信良向媒體表示，1977年他參選桃園縣長時，群眾熱情支持，幕僚張富忠曾寫下「我們都站在歷史的洪流裡」。如今的「洋流」就是歷史洪流，這種現象不是每次選舉都有，甚至數十年難得一見，一旦形成，就代表新的歷史時代來臨。

他指出，1977年中壢事件象徵台灣人民第一次敢於公開對抗威權、爭取民主，這股力量延續至美麗島事件及後續民主運動，不過民主化後，藍綠對抗仍延續近50年。「洋流」最大的歷史意義，就是台灣社會已經超越對抗，期待新的政治思維。

許信良說，沈伯洋代表新政治，超越藍綠、不再以仇恨動員，並運用人工智慧等最新科技了解民意、尋找問題，直接與人民對話。「洋流」與民進黨操盤完全無關，而是台灣社會已經成熟，能夠支持這樣的政治人物與選舉方式。

他表示，歷史洪流形成後，支持者人人都是助選員，力量難以阻擋，也會產生強大外溢效應。2014年柯文哲首次參選台北市長，帶動的選舉效應也影響桃園等地。如今「洋流」透過網路傳播，影響遍及全台，也會帶動原本不投票的中間選民參與。

許信良說，總統賴清德「知人善任」，不僅看見沈伯洋特質，也放手讓沈伯洋發揮。「洋流」已改變民進黨的選舉方式，未來政治將逐漸擺脫傳統對抗模式。

他強調，新政治應回到解決人民的具體問題，不必每天爭論藍綠及意識形態，「洋流」反映台灣社會期待政治跟上進步腳步；面對中國威脅，台灣應強化國防與社會韌性，但不必陷入無止境的對抗。