民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午合體同黨台中市長候選人何欣純，在台中展開「黃金洋流大串聯車隊掃街」，並發送限量4萬份的限定飄帶，大批支持者到場相挺。沈伯洋喊「決戰中台灣」；何欣純致贈沈伯洋台中的東泉、源美辣椒醬及大麵羹，並表示要用「洋流欣潮」開創正面而溫暖的選戰，攜手改變台中、改變台灣。

沈伯洋、何欣純在今天下午3時抵達台中市北區元保宮後，受到現場大批守候的民眾夾道歡迎，民眾拿出各式的應援看板、飄帶和小物，包括今天車隊限定版、限量4萬份的「黃金洋流」飄帶，何欣純的支持者則拿著「欣潮」應援小物，爭相搶拍照、合影，並高呼「台北市長沈伯洋！」、「台中市長何欣純！」

沈伯洋、何欣純走了15鐘才進入廟內參拜，隨後在受訪後，又花了15分鐘才站上掃街專車，在下午3時50分展開掃街，較原先預計的3時20分，延後半小時。

沈伯洋喊出，「決戰中台灣」，他以前住台中，台中對他有非常深層意義，盼大家站出來投票。我們這次改變選舉文化、氣氛。全世界關注台灣的選舉，昨天出了GTA（俠盜獵車手），但我們昨天直播還可以衝到全球直播第四名，這表示「民主化」進入到2.0，我們帶給大家的政策、希望，謝謝「小水滴」們，看到很多這個揚流的旗幟，並提醒記得返鄉投票、支持何欣純。

何欣純指出，台中氣溫驟降，但我們的熱情不變，讓沈伯洋知道他回到溫暖的第二故鄉。她提醒支持者穿暖一點、身體健康要先照顧好，才能投票，下周六一定去投票；這次選舉，我們「洋流欣潮」開創了一個正面而溫暖的選戰，攜手改變台中、改變台灣。

台中市長候選人何欣純（左）致贈台北市長候選人沈伯洋（右）台中的東泉、源美辣椒醬，以及大麵羹。記者趙容萱／攝影