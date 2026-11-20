國民黨高雄市長候選人柯志恩今接受媒體人陳雅琳專訪，被問高雄的痛點，柯志恩直言，半導體、科技產業及S廊帶，讓城市脫胎換骨，但走進市場、深入偏鄉，卻是另一番光景，許多老百姓生活沒有因此改善，「這些AI紅利並沒有進到他們口袋」；她並點出城鄉差距、資源分配不均、環境汙染都需要被解決。

柯志恩在今天中午播出由陳雅琳主持的「高雄市選舉大對話」專訪提到，高雄因為亞灣、科技產業變得很不一樣，讓高雄被大家認識，但只要走進市場與攤商、老人家聊聊，就會發現科技紅利沒有進到他們身上，反而要面對另一種生活壓力，例如沙拉油以前一桶賣800、1200元，現在都要翻倍漲價。

她指出，大家一直談亞灣、愛河，談得很熱鬧，卻忽略高雄還有很多地方需要照顧，她舉例，永安規劃了20、30年，生活卻沒有太大改變，前鎮漁港投入81億元，居民卻沒有受到同樣的關注，不能只看到高雄光鮮亮麗的一面，還有很多地方需要改善。

柯志恩說，高雄汙染、水質問題，以及金屬、螺絲傳產同樣需要重視，原鄉交通、醫療不足，資源分配不均、行政效率也都有待改善，不是只有科技業才是未來，若當選將優先成立「高雄平等辦公室」，弭平城鄉差距。

對於市長陳其邁施政表現，柯志恩坦言，陳其邁做事非常認真，不會為了選舉全盤否定，但高雄仍有許多可以做得更好的地方，「該罵的還是要罵」。

聊到她的對手賴瑞隆，柯志恩說，賴瑞隆的個人定位及形象缺乏鮮明記憶點，最大政治資源就是民進黨，她認為若撇開政黨背景，單比較個人特質、學經歷、表達及實際表現，「我比他更Qualify（夠資格）很多」。

被問為何頻頻將矛頭對準新潮流，柯志恩解釋，新潮流壁壘分明，派系有自己用人標準及利益分配，她以陳菊市府時期財政負擔和掌握資源爭議為例，衍生不少貪汙舞弊案件，並透露自己也認識綠營朋友，對她接受度很高，卻對新潮流部分做法不以為然。

談到韓國瑜效應，柯志恩說，高雄曾給國民黨機會，也給民進黨機會，這次選戰無論結果如何，都要好好打完。她也觀察，高雄並非綠營鐵板一塊，韓國瑜當年翻轉高雄，證明選民不是只看政黨投票，但後來罷免票數比當選票數還多，顯示「高雄人非常愛恨分明」，並坦言這次勝負關鍵在於「市區多贏，原縣區少輸才有機會」。