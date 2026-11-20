選戰倒數8天，光電板議題引發熱議。故宮博物院院長蕭宗煌今談及公文爭議，透露自己血壓過高、氣喘發作；綠營台北市長候選人沈伯洋更稱，選舉選到什麼妖魔鬼怪都會出現。台北市長蔣萬安下午表示，翡翠水庫、故宮這麼重要典藏國家文物的地方，禁不起玩笑。

蔣萬安下午與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠、北市議員林珍羽和陳宥丞合體，出席民權大橋「天際之眼」大眾騎活動。

媒體問及故宮光電板公文爭議，院長蕭宗煌批單純的行政往來遭惡意曲解，也透露自己血壓過高、氣喘發作。蔣萬安認為最重要，市民關心的還是怎麼樣確保翡翠水庫、國家重要典藏文物的地方，能夠讓它維護好，不要裝設光電板。

民進黨台北市長候選人沈伯洋則批，「選舉選到最後一個禮拜，果然什麼妖魔鬼怪都會出現。」蔣萬安回應，市民對於翡翠水庫、故宮這麼重要典藏國家文物的地方是非常重視，禁不起玩笑。

至於今日報紙刊登蔣萬安與國民黨新北市長候選人李四川的半版廣告，訴求「我只喝乾淨水、拒喝光電水」，蔣萬安說，這就是代表市民朋友非常關心他們的用水安全，確保翡翠水庫的水質。