隨著115年中華民國地方公職人員選舉投票日期逐漸接近，選戰氛圍不但明顯升溫，所有候選人在最後衝刺階段，拿出奇招顛覆各方預期的可能性亦隨之暴增。選戰期間曾有數位候選人在關鍵時刻，以讓人跌破眼鏡方式公開表態，引發政治派系兩極反應，並且被各界譏諷為選戰變色龍。

政治人物在選戰期間突然改變原有立場，轉身投向對手陣營，刻意討好與其政黨政策原則對立之候選人；儘管如此作為必然會讓許多支持者深感不恥，但政治人物能夠在政治圈內打滾，所作所為都是經過算計，並且權衡過立場如此翻轉，對於選舉票房所可能產生衝擊效應，審慎精算最後選票得失，才會甘心冒著形象毀壞人設崩塌風險，成為政壇見風轉舵順勢倒戈叛變者。

其實所有民主政體政治人物在選戰期間變節歸附敵對政黨，根本就是司空見慣家常便飯。但在透過選戰實際掌握政治權力，特別是受命擔任行政體系政務首長後，卻未遵循選舉政見或是政治承諾，大幅度改變原先所曾宣示要落實推行政策，翻臉厚顏無恥去撿拾在野黨政見作為施政參考藍圖，確實也就相對少見。

不過各國政壇拉幫結派本來就是政治運作常態，為求透過結盟獲得執政地位，在政策立場上調整妥協，以便獲得支持成為政黨多數派系，確實亦是政治人物縱橫捭闔生存之道。日本前首相中曾根康弘曾被政敵與媒體嘲諷為「屋頂上的風見雞」，儘管這個政治標籤有時亦被稱為風信雞或是風向雞，其實就是刻意在貶抑其政策立場充滿投機主義色彩，同時經常會如牆頭草般，毫無原則順勢倒向政策辯論多數派。

其實在西方文化中，風向雞（wind vane／weather vane/weathercock）並未見得具有絕對負面意涵，反而有時被隱喻作為具備警覺心，因此能夠先知避禍之正面象徵。但在日本政壇因為曾被媒體與政敵用來揶揄中曾根康弘，就被日本社會將此語彙徹底汙名化，並且定位成缺乏原則而且經常見風轉舵機會主義者代名詞。同時任何主張與其他具備對立與競爭關係政黨採取政策合作彈性立場之政治人物，經常就會被貼上此種標籤；因此不但讓政黨對立政策極化態勢日趨惡化，更是完全扼殺任何能夠獲得跨政黨政策合作空間。

因此不論是選戰變色龍還是執政風向雞，究竟是為求取本身政治生存所必須採取之無奈選項，抑或是希望能夠保持政治立場彈性，追隨民意風向以便落實民主政治服從民意之政治理想呢？恐怕在旁觀者不理解整個立場翻轉來龍去脈前，還真是讓當事者有理講不清，更讓選民會看到頭昏轉向霧煞煞。

不過在民主社會中，政治人物基本形象本來就不太受到廣大選民肯定，所以政治投機客更是到處滿天飛之極度廉價標籤。假若政治人物從事政治活動在本質上就具有投機傾向，隨著政治利益翻轉變化，押注在政治明星身上，跟上政治風向起舞，隨著政策風潮起伏，撿拾政治敘事牙慧，吾人又何必感到訝異呢？

不過面對選戰進入最後衝刺階段，候選人個個築起深溝高壘，抓緊選舉樁腳以堅壁清野態勢固守票源；此時來個孤注一擲，希望透過立場翻轉來個困獸之鬥，其實都已經在無形中招認出勝算渺茫。所有候選人都必須牢記，在選戰過程中，只要願意砸下銀兩，絕對不會缺乏掌聲，但如何將群眾擁戴支持口號聲，有效轉換成投入票箱內選票，這才是整個選戰最關鍵問題。

就算要當選戰變色龍、執政風向雞或是政治投機客，其實也要具備掌握情勢、解讀趨勢與判斷風向本事；要想在政壇翻雲覆雨，不光是要靠主觀意願，最後還是要看客觀條件。面對民主政治遊戲規則，只有選票才是硬道理；不論政治形象與外觀是如何叫好，最後還是要靠選舉票房能夠叫座才行啊！