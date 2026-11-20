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阿美來了！王惠美、魏平政芳苑牽手喊凍蒜 鹿港首度合體車掃
彰化縣長王惠美積極投入輔選了，今天上午除首度拉起國民黨彰化縣長候選人魏平政的手高呼「凍蒜」外，更首度陪著魏平政車掃本命區鹿港區。王惠美請鄉親勇敢站出來支持號魏平政；魏平政表示，士氣為之大振，對勝選更有把握。
王惠美雖然之前曾與魏平政同台過，但今天上午在芳苑鄉農會時，則是首次拉起魏平政的手「喊凍」，下午更冒著寒風，陪著魏平政站上宣傳車，在她的本命區鹿港、福興、秀水，沿著大聲小巷，向鄉親拜託支持魏平政，沿途受到不少民眾加油打氣。
魏平政的妻子與女兒魏敬倫也在另一輛宣傳車，陪同車掃，王惠美很稱讚魏平政家族十分團結；另王惠美的姪子王信筌競選縣議員，也同在車隊掃街。
王惠美說，在關鍵時刻，要有正確的選擇，要台灣更好、彰化更進步，請大家勇敢站出來，支持國民黨，支持二號魏平政。在投票前，也會配合魏平政競選總部積極輔選。
魏平政對於王惠美冒著寒風，陪他車掃十分感動，他說，很感謝為縣長能排出時間陪同車掃鹿港個地區，他的陣營為之士氣大振，對這次的勝選就更有把握了。
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