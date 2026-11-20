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江啟臣留立院拚普發現金表決 豐原車隊掃街由妻代打
國民黨台中市長候選人江啟臣今天上午在台北市與市長蔣萬安市場拜票，他原訂今天下午回台中豐原區車隊掃街，因留在立法院普發現金的表決投票來不及趕回，改由妻子劉姿伶代打，市議員候選人陳本添、邱愛珊、連佳振及台中市客家事務委員會主委江龍陪同車隊掃街拜票。
劉姿伶表示，因立法院議事有變更，詳細情況她不清楚，中午她被要求代班，下午由3位議員候選人陪同車掃，希望民眾看到可以揮揮手。
江啟臣在臉書發文表示，今天下午他決定留在台北參與普發現金的表決，下午的車掃只能拜託老婆劉姿伶當他的分身站上戰車跟大家懇託，大家在街上的鼓勵跟肯定都是我們拚搏的動力，也歡迎大家一起在線上收看直播。江啟臣說，今晚6點更要拜託大家，穿上最暖的衣服一起集結同心前進，參與神岡造勢晚會。
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