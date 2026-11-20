民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出運動觀光政見，將以竹北半城路跑為基礎，結合全縣13鄉鎮市山林、湖泊、海岸及客庄文化，打造特色路跑賽事，包括峨眉湖畔茶鄉路跑、竹北與新豐海岸路跑等，吸引跑者攜家帶眷留宿旅遊，帶動地方餐飲、旅宿及觀光商機。

鄭朝方表示，由他創辦的「竹北半城路跑」已舉辦三屆，今年賽道從竹北西區出發，橫跨市區、田野與海岸，行經竹北極限運動公園及新月沙灣，讓全國跑友看見高樓以外的竹北風貌。隨著全民路跑風氣盛行，無論專業跑者或親子家庭，都能透過跑步認識城市，未來希望將此模式推廣至全縣。

鄭朝方指出，彰化田中馬拉松以農村風光與在地人情味打響名號，日本熊本縣玉名市草莓馬拉松則將地方特產融入補給站，吸引遊客專程造訪。新竹縣擁有山林、湖泊、海岸、客庄及原鄉聚落，各鄉鎮市都有發展特色賽事的潛力。

鄭朝方強調，不會要求每個鄉鎮都複製相同路跑活動，而是與地方公所合作盤點特色。例如峨眉過去曾舉辦湖畔路跑，未來可結合東方美人茶席與旅遊行程，讓經典賽事重現；竹北、新豐則能發展濱海路跑，結合海岸景觀吸引跑者。

此外，具有客庄傳統的「大隘三鄉運動會」，也可與北埔、峨眉、寶山三鄉公所共同研議，在保留傳統文化精神的同時，融入現代行銷，擴大活動影響力。

鄭朝方認為，一場成功的特色賽事不僅帶來參賽人潮，更能創造觀光效益。未來將串連旅宿、商圈、休閒農場及伴手禮業者，鼓勵跑者提前入住、賽後留宿，安排兩天一夜深度旅遊，將活動人潮轉化為實際消費。

鄭朝方表示，除了推動指標性賽事，也將持續優化各鄉鎮公園、河濱步道等日常運動空間，攜手專業團隊與在地產業，讓運動成為認識新竹縣的方式，為地方帶來觀光活力與商機。

鄭朝方提出運動觀光政見，規畫結合全縣13鄉鎮市特色地景與在地文化，發展指標性路跑賽事，帶動地方觀光及旅宿商機。圖／鄭朝方競選辦公室提供