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陳亭妃酸謝龍介拆光電板說法一再改 謝回擊諷陳不改說謊習性
國民黨台南市長候選人謝龍介昨天與柯文哲合體助選時，針對拆除烏山頭水庫11公頃的光電板喊出「找個15公頃的地給業者換」，更撂話「你還不換，我就有手段對付你」。民進黨台南市長候選人陳亭妃今天質疑謝龍介說法一改再改，從怪手拆、合法拆到現在的以地易地，根本面臨法律高牆。謝龍介除再講一次光電板「我主張依法拆除」，也提醒陳委員不要再造謠，謝龍介從來沒有說過用怪手拆，「她還是不改說謊的習性。」
謝龍介說，他「有手段」，就是上任就找約15公頃的替代用地，邀水庫管理單位、業者和法律專家依約談搬遷，費用、進度都向鄉親交代。
謝龍介說，水庫不再增設光電板、水質由地方共同監測，他都支持。「官商勾結賺我們血汗錢，現在又要來取我們的命」，這樣的疑慮政府要回答，「陳委員，妳還堅持讓我們喝光電水到121年嗎？」
他說，要當市長，遇到問題就要正面回答。願不願意對人民負責、有沒有擔當，「請妳拿出態度，別再閃躲。民眾的眼睛是雪亮的！」
陳亭妃說，謝龍介一方面說自己只做4年，一方面又拋出這麼多說法，但在法律上存在許多高牆。謝龍介從第一時間喊出要率怪手去拆，後來改口說要合法拆，現在又變成要以地易地拆，「我不知道到底是哪一個啦！」
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