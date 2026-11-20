內政部前部長林右昌今天到雲林，陪同縣長候選人劉建國在東勢鄉大車掃，受訪時除肯定劉建國的勇敢、認真，更以劉所提的3大科技園區，強調切中國際發展趨勢，也符合雲林的發展需求，未來劉若當選，他更樂於以基隆市長的市政經驗，回報雲林鄉親。

林右昌指出，他很敬佩劉建國的專業、認真和勇敢，尤其所提出雲林未來遠大的願景和目標，對雲林影響很大。他剛從美國回來，看到世界經濟在變化，台灣是世界經濟中心，不管AI或半導體產業都很亮眼，也給雲林很大的機會，因為劉所提的AI產業科技園區或農業雙技園區、醫療園區，都切中台灣發展的需求，若能當選縣長，中央地方連線加上總統跟院長的支持，雲林的未來不再是邊陲，將變成新產業發展基地與核心。

林右昌並以麥寮港為例，過去說要變成國際商港，口號喊得響亮，到目前什麼都沒有，相信雲林選民的眼睛是雪亮的，把未來交給努力認真的劉建國就對了。劉走遍每個鄉里握每位縣民的手，沈伯洋說一天睡兩三個小時，劉建國也差不多，這麼認真優質的候選人，值得大家給他機會，更不需要含淚投票，只要快樂去投票就可改變雲林。

他說，雲林和基隆淵源很深，過去基隆因有許多雲林鄉親的努力才有建設發展，他也才有機會當選基隆市長，所以未來劉建國若當選縣長，他樂意將他的市政經驗來相挺「雲林接下來的建設也算我林右昌一份！」

劉建國感謝第一名的基隆前市長林右昌從美國回來就趕來情義相挺，尤其林在內政部長任內對雲林建設有更多支持，未來將吸取林豐富的治理市政經驗，形成更好的政策建設雲林。