翡翠水庫種光電議題延燒桃園埤塘光電，民進黨桃園市長候選人黃世杰今強調自己是擋下埤塘重光電的一員，批爭取連任的國民黨桃園市長張善政扭曲事實，對藍營提名的議員候選人古振豐涉女高中生餵毒致死案噤聲；桃園市新聞處長羅處東回應，政策不能只談最後有沒有停止，更該交代最初是誰推動。

羅楚東表示，黃世杰坦承當年鄭文燦市府確實配合中央政策推動埤塘光電，而他本人也是當時的市府成員。如今面對外界質疑，黃世杰反過來宣稱自己與鄭文燦共同擋下埤塘光電，從參與政策推動到事後主張自己也是阻擋者，說法與SRF進駐觀音爭議如出一轍。黨意在前，民意在後，遭到人民反撲後才切割，黃世杰公信力已蕩然無存。

羅楚東指出，依據「再生能源發電設備設置管理辦法」規定，設置者應針對所建置的光電設備定期執行巡檢作業並做成紀錄。光電埤塘的管理機關為農水署，黃世杰為什麼要淡化農水署角色和權責？2017年桃園埤塘設置光電板時，桃園農田水利會總幹事是黃世杰的父親黃金德先生，也是現任的農田水利研究發展基金會董事長，黃世杰為何絕口不提？

羅楚東也說，農田水利署可透過契約要求光電業者維護埤塘設施，並要求每年提交水質檢測報告。黃世杰身為法律人，卻有意混淆視聽，是否在掩護特定對象，令人不解；埤塘光電與觀音SRF，不能只談政策最後有沒有停止，卻不交代最初是誰推動、誰核准，以及爭議發生後如何處理。這兩項爭議政策在黃世杰擔任市府參議顧問和立委任內引進，現在卻將責任撇得一乾二淨，相信市民有智慧做出評斷。