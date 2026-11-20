今晚將在烏日舉辦的台中 「迎向欣未來」 造勢晚會 「洋流慧聚 杰伴童行」活動，賴清德總統等人將到場，民進團立法院黨團總召蔡其昌臉書今天PO出他和台北市長候選人沈伯洋擁抱特製畫面引起熱烈討論，網友笑喊「在一起」，蔡其昌臉書幽默回「抱在一起怎麼了，晚上見」。

今晚選舉造勢活動現場已排滿座椅，台中市長候選人何欣純到場，包括民進黨立院黨團總召蔡其昌等人助講，民進黨苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、基隆市長候選人童子瑋、桃園市長候選人黃世杰、新北市長候選人蘇巧慧、台北市長候選人沈伯洋等人一起團結造勢。最後由賴清德總統致詞帶眾人呼口號。

蔡其昌今天下午臉書PO出今晚造勢活動宣傳海報，他和沈伯洋抱緊，網友看到笑說在一起，有人寫「男分男捨」，蔡其昌PO出幽默照片，目的在提醒今晚號召大家參加，一起相挺。