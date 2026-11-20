繼行政院提出全民普發一萬元，國民黨立院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張全民普發兩萬元，民眾黨團則因主張普發現金應完成法制化，對國民黨版本表達反對。立法院會今處理該案，11位參選地方首長的民進黨立委未出席，即便民眾黨團8人逐條投下反對票，國民黨團仍憑人數優勢，以50票對46票表決三讀通過。

據了解，國民黨團今早發出甲級動員令，國民黨縣市長候選人緊急調整地方行程，配合黨團議事運作。民進黨團則未發出甲動，有12人未到場，包含沈伯洋在內11位參選地方首長的綠委，雖然民眾黨團8票也反對，最終仍以46票對上國民黨50票，通過國民黨版普發兩萬元特別條例。

三讀條文指出，為落實國家經濟成長及財政成果由全民共享的原則，使經濟發展紅利適度回饋人民，並減輕生活負擔、提升家庭可支配所得、提振民間消費、擴大內需及強化經濟韌性，特制定本條例。

三讀條文規定，主管機關為財政部，所需經費以特別預算方式編列，編製及執行不受預算法第23條「不得充經常支出」限制。經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，舉債額度不受公共債務法第5條第7項每年度舉債額度的流量限制。中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數15％。

三讀條文表示，條例施行期間，中央政府所舉借一年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。中華民國114年中央政府總預算經審計部完成審定的歲計賸餘，應優先支應或用於彌平本條例所舉借債務。

三讀條文指出，發放對象為全體國民，不排富，現金發放相關事項由主管機關會同相關部會以辦法訂定。符合領取資格者，政府依規定發放現金新台幣二萬元，免納所得稅，領取的現金不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。

三讀條文規定，本條例及其特別預算執行期間，自公布日施行至中華民國116年12月31日止，行政院應於條例生效後一個月內將特別預算案送交立法院審議，並自生效日起三個月內發放完畢。施行期間屆滿，得經立法院同意延長。