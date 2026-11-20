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承諾提升基隆市清潔隊員福利 童子瑋：早、夜點費比照雙北標準
民進黨基隆市長候選人童子瑋今天到基隆火車站時受訪說，清潔隊員應享有勞動保障與合理待遇，他承諾未來當選市長，將推動基隆清潔隊員早、夜點費比照雙北標準，改善基層工作環境，讓辛苦付出的清潔隊員獲得應有的照顧。
童子瑋指出，台北市政府已宣布自明年1月1日起，將清潔隊員清晨6點前出勤的早點費，由100元提高至200元，晚間10點後執勤的夜點費，也從200元提高至400元；而新北市長候選人蘇巧慧也提出比照台北市標準的政見，顯示提升清潔隊員待遇，已是雙北共同重視的方向。
童子瑋表示，基隆清潔隊員反映，目前基隆尚未編列早點費，夜點費每日僅有100元，與雙北存在明顯落差。他認為，基隆同樣是北北基生活圈的一環，清潔隊員的辛勞不應因為行政區域不同，就有如此大的待遇差距。他未來將盤點現行制度及所需預算，逐步推動早點費200元、夜點費400元的目標，縮小與雙北的差距。
除了提高津貼，童子瑋也說，改善清潔隊員勞動條件不能只有增加福利，更要從工作安全與設備著手，包括逐步汰換老舊清潔車輛、充實維修經費，以及增購防暑降溫與職業安全防護裝備，讓第一線人員能在更安全、友善的環境下工作。
童子瑋表示，清潔隊員是維持城市正常運作不可或缺的力量，市府不能只要求服務品質，卻忽略第一線人員的需求。他未來將持續與清潔隊員及工會溝通，檢討勞動條件與福利制度，讓基隆的城市進步，不只是看得見的建設，也能真正照顧每一位為城市付出的工作者。
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