設置光電板議題從水庫延燒到故宮，彰化縣大城鄉被劃設光電專區339公頃，引發地方強烈反彈，縣長候選人魏平政今表示，彰化陸地有光電專區，離岸有風電，中央若沒給任何回饋只一昧要求提供場域，對彰化不公平。

距2006選舉投票日僅一周，各候選人加緊拜票，魏平政上午到彰化市重要路口向上班、載孩子上學的民眾拜票，彰化市民代表會前副主席林士聖到場指導路口拜票技巧，隨後拿起大聲公幫魏平政拜票以加強宣導力道。

魏平政被問到光電板議題藍綠交鋒，他說，經濟發展跟環境保護必須要互相調和，不可以為了經濟發展而犧牲環保，尤其是會傷害到的永久資源，例如彰化外海風電的電纜線會破壞潮間帶，施工期間和設置後影響白海豚生態、蚵農生計，所造成的生態浩劫可能都沒有辦法恢復。

魏平政表示，開發綠能的環評是否應審慎考慮，會不會對生態造成不可回復的浩劫，不能為了一時經濟利益而犧牲生態，所以設置前應評估能帶給彰化什麼利益，如果沒任何貢獻，只是要求彰化提供場域，沒任何回饋或沒有任何的發展計畫，對彰化來講不公平。

魏平政強調，綠能開發都必須審慎評估對彰化縣的貢獻或傷害，為縣民作整體考量，不是為為個人或政黨的利益。