台灣下週將舉行縣市長選舉，3名政府官員與內部報告指出，台灣已向社群媒體巨擘Meta通報近2700個帳號，指這些帳號疑為中國資訊戰行動一環，企圖影響這場選舉。

根據知情官員與路透社檢視的政府報告，台灣官員近幾週在Meta旗下於台灣廣受歡迎的文字社群平台Threads上發現這批帳號，懷疑是中國協調性影響力行動的工具。

其中一份報告顯示，這批帳號幾乎全在過去4個月內開設，看似批次建立，且多數被識別為來自中國。

同時擁有臉書（Facebook）與Instagram的Meta發言人表示，公司已移除台灣政府通報的這批帳號，其中許多先前就已遭系統停用。

Meta發言人透過聲明指出，這些「低品質假帳號」均未發布過與選舉相關的貼文，且多數沒有追蹤者，並補充說「我們將持續對違反政策的帳號採取行動」。

台灣官員表示，已確認部分帳號遭到下架。

中國國務院台灣事務辦公室未回應置評請求。北京當局長期以來均否認介入台灣選舉的指控。

調查此事的3名台灣安全官員表示，這波行動是更廣泛操作模式的一環，旨在散布不實訊息、放大分裂性政治敘事，並企圖削弱民眾對民主制度的信任。

由於事涉敏感而要求匿名的其中一名官員說：「他們不一定會叫你支持特定候選人，但會讓民眾彼此對立、對民主感到厭惡、選擇不投票，並加劇選舉對立。」

官員指出，Threads之所以成為這波疑似行動的目標，是因為它在台灣相當受歡迎，並補充說尚未在Instagram上發現類似帳號。

根據其中一份政府報告，在台灣通報的2400個Threads帳號中，有74%將所在地標示為中國，約25%未揭露所在地，1%標示為俄羅斯。

報告指出，這些帳號分為27個群組，使用相似的中文名稱與不同的數字編號，顯示它們可能是以批次方式建立。