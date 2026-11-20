2026選戰倒數，副總統蕭美琴今天到桃園鎮撫宮參香，替賴清德總統贈匾，同時也替民進黨桃園市長候選人黃世杰拉票，強調黃是捲起袖子替民眾做事的人，盼大家繼續支持。

蕭美琴自黃世杰參選以來，數度下鄉與黃合體，所到之處皆見民眾簇擁。她今天下午1時到鎮撫宮參香，中午12時已有民眾在廟埕聚集等候，廟方婦女也用「洋流」飄帶打蝴蝶結別在胸前裝飾，最後聚集約200名支持者幫綠營候選人打氣。

黃世杰致詞時提到鎮撫宮歷史悠久，長期熱心公益，所以獲賴清德總統贈匾肯定。他也藉此機會爭取市民支持，問鼎市長寶座，強調大眾運輸改革跟中央法令有無鬆綁關係大，桃園公車問題要解決才能真正便民，醫療資源也需要中央大力支持。

蕭美琴表示，神明會聽大家的願望，回應大家的祈求，黃世杰是一樣會傾聽大家的聲音，不一定的是，他是把袖子捲起來做事、解決大家問題的人，希望讓桃園更宜居，百姓安居樂業。黃世杰是年輕人，對自己的故鄉充滿願景跟盼望，今天除了轉達賴總統跟她的祝福，也希望給黃世杰更多的往前的力量。

蕭美琴說賴清德總統未來幾天也將再次到桃園和大家見面，也提到台北「洋流」有小水滴，桃園「企鵝爸爸」也有小企鵝。她表示，企鵝的特色是不怕冷，再困難、再寒冷的地方也會發揮活力及溫暖，大家一起來加油。

副總統蕭美琴（中）今天到桃園鎮撫宮參香贈匾，同時也幫民進黨桃園市長黃世杰（右）拉票。記者陳俊智／攝影

副總統蕭美琴（右2）今天到桃園鎮撫宮參香贈匾，同時也幫民進黨桃園市長黃世杰（右1）拉票。記者陳俊智／攝影

副總統蕭美琴（中）今天到桃園鎮撫宮參香贈匾，同時也幫民進黨桃園市長黃世杰拉票。記者陳俊智／攝影