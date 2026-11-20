聽新聞
0:00 / 0:00
影／蕭美琴桃園參香助攻黃世杰 預告賴清德總統也會來
2026選戰倒數，副總統蕭美琴今天到桃園鎮撫宮參香，替賴清德總統贈匾，同時也替民進黨桃園市長候選人黃世杰拉票，強調黃是捲起袖子替民眾做事的人，盼大家繼續支持。
蕭美琴自黃世杰參選以來，數度下鄉與黃合體，所到之處皆見民眾簇擁。她今天下午1時到鎮撫宮參香，中午12時已有民眾在廟埕聚集等候，廟方婦女也用「洋流」飄帶打蝴蝶結別在胸前裝飾，最後聚集約200名支持者幫綠營候選人打氣。
黃世杰致詞時提到鎮撫宮歷史悠久，長期熱心公益，所以獲賴清德總統贈匾肯定。他也藉此機會爭取市民支持，問鼎市長寶座，強調大眾運輸改革跟中央法令有無鬆綁關係大，桃園公車問題要解決才能真正便民，醫療資源也需要中央大力支持。
蕭美琴表示，神明會聽大家的願望，回應大家的祈求，黃世杰是一樣會傾聽大家的聲音，不一定的是，他是把袖子捲起來做事、解決大家問題的人，希望讓桃園更宜居，百姓安居樂業。黃世杰是年輕人，對自己的故鄉充滿願景跟盼望，今天除了轉達賴總統跟她的祝福，也希望給黃世杰更多的往前的力量。
蕭美琴說賴清德總統未來幾天也將再次到桃園和大家見面，也提到台北「洋流」有小水滴，桃園「企鵝爸爸」也有小企鵝。她表示，企鵝的特色是不怕冷，再困難、再寒冷的地方也會發揮活力及溫暖，大家一起來加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。