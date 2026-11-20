基隆市長謝國樑今天帶著14名提名議員候選人共同喊出「市長勝選、議員全壘打」，他坦承現在市長選情真的很緊繃，但12建設有感，有全力搶勝的決心。謝國樑並說，26日原訂國門廣場舉辦的大型造勢，報名人數突破1萬2000人，考量港西街封街衝擊交通，改至安樂路一段麵粉廠，韓國瑜、盧秀燕等大咖將站台。

謝國樑表示，市長要勝選，國民黨提名的議員候選人也要全壘打。他的12市政建設有感，也是推動城市進步的重要力量，從騎樓整平、行人友善到室內兒童樂園，每一項與市民生活息息相關的建設，都需要持續推進，期待與議員夥伴攜手爭取更多支持，讓市政成果繼續累積。

民眾黨將於明天舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，台北市長蔣萬安與民眾黨前主席柯文哲將合體。謝國樑說，樂見蔣萬安和柯文哲合體，將為藍白合創作新契機，他對藍白作很有信心。

針對基隆26日大造勢活動更換地點，謝國樑說，報名人數已突破1萬2000人，謝謝市民朋友熱情響應。原規畫在國門廣場舉辦，但考量活動涉及港西街封街，必須兼顧市民日常通行、減少對交通的影響，因此決定改至安樂路一段麵粉廠舉行。請支持者留意新的活動地點，也協助轉告親朋好友，一起到場為基隆加油。

謝國樑表示，支持的熱情更要化為投票當天的實際行動，請大家相互提醒、踴躍投票，支持謝國樑連任、支持國民黨議員全壘打，讓基隆繼續正向發展，讓各項建設持續向前。