國民黨桃園市楊梅區議員候選人古振豐日前遭爆料曾觸法，引發討論。民進黨市長候選人黃世杰今質疑，桃園市長張善政未曾表態，難道繼續支持嗎？張善政今受訪回應，如果古振豐被控訴的這些所作所為，如果是真的，當然是絕對不可以接受，黨部現在要把事情查清楚，給所有選民投票的參考。

今早黃世杰針對光電板及古振豐爭議表達看法。黃世杰表示，他要再次重申，埤塘光電在2017年10月，前市長鄭文燦已經停止發放埤塘光電許可，當時他也仍是市府團隊的一員，依照張的邏輯，他才是與鄭文燦一起擋下埤塘光電的人，與後來才出現在桃園的張善政無關。

黃世杰說，張善政的競選口號是「挺善良」，但對於國民黨提名的議員候選人古振豐涉及對女高中生餵毒致死案，就連在台北市長蔣萬安都已經表態不支持的情況下，至今還沒有表態。張善政不但曾站台相挺，在楊梅掃街古振豐的團隊也陪著你，難道「挺善良」的張候選人依然繼續支持古振豐嗎？

張善政今天下午到中壢慈惠堂參香，針對古振豐爭議，張善政表示，如果古振豐被控訴的這些所作所為，如果是真的，當然是絕對不可以接受，如果國民黨在提名他之前，不知道這些事情，現在就要趕快把事情查清楚，給所有選民投票的參考。

另外，針對光電板爭議，張善政表示，在鄭文燦任內的確是在埤塘設置了好幾個光電板，當時黃世杰就在市府任職，這毫無疑問，後來鄭文燦因為爭議很多，暫停許可，這代表要恢復隨時都可以恢復，是他上任第一年才設置非常完整的規範，程序非常非常嚴謹，已經到了不太可能設置的地步。

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