高雄市長候選人、立委賴瑞隆今天到苗栗，陪同民進黨苗栗縣長候選人陳品安、苗栗市長候選人林月琴以車隊掃街拜票。陳品安表示，賴瑞隆是「客家女婿」，她則是「客家媳婦」，雙方都十分重視客家及文化政策，感謝他專程到苗栗相挺。

陳品安指出，高雄也曾面臨傳統產業轉型課題，近年逐步拓展科技產業及觀光發展，累積許多值得借鏡的治理經驗，期待未來透過城市交流，為苗栗開創更多發展機會。

陳品安競選總部指出，賴瑞隆支持陳品安有3個重要理由。首先，陳品安是高雄鄉親，也是台大學妹，從13年前在苑裡投入義務律師服務，到擔任縣議員，一路深耕苗栗，是值得肯定的優秀人才；其次，賴的岳母也是苗栗人，長期關心苗栗發展，深知地方需要新的改變；第三，高雄近年城市轉型成果有目共睹，從產業發展到國際演唱會，近期BTS的演出更讓世界看見高雄。

賴瑞隆指出，二十多年前，高雄市民透過選票決定今日的城市發展，希望苗栗鄉親也能把握機會，為家鄉選擇新的方向。陳品安、林月琴都是賴清德總統推薦的優秀候選人，未來當選後，中央一定會全力協助苗栗爭取資源、推動建設。

陳品安表示，今天車掃行經苗栗市，作為縣政所在地，苗栗市曾有繁榮的城市風貌，近年卻面臨人口外移等挑戰，需要縣政與市政攜手合作，加上中央的資源，讓苗栗市重現榮景，呼籲鄉親「一票陳品安、一票林月琴」，讓苗栗隊全壘打，讓苗栗再度光榮。