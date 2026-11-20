高雄市議員選舉第八選區今天舉行公辦電視政見會，9位候選人除無黨籍的鄒約翰缺席外，其他8位針對城市發展、交通建設、食安及長照等議題提出政見，從半導體產業、國際機場、高鐵市區設站，到社宅、老人照護、疫苗補助及商圈振興，各自端出政策牛肉。

國民黨黃鈺婷指出，屢屢出現食安問題，是政府檢查不足、罰太輕，將要求對原料至成品加強檢查，並修法重罰違法業者；在健康管理方面，要政府對長照家庭、獨居老人提供送餐或共餐服務、廣增日間照護中心。

民進黨黃文益提出「讓高雄來愈偉大」，希望高雄正推動半導體產業，希望填海造陸設24小時飛全世界的國際機場；在人民健康方面，應補助孕婦高層次超音波檢查、補助兒童腸病毒疫苗、老人庖疹疫苗。

民進黨湯詠瑜是高督盟推薦的優質議員，她要以法律專業當「市民辯護士」，推動行人警示號誌等人本交通設施，並要求建案開工前的現況安全鑑定、高鐵進市區設站、增加預算補助老屋修繕、提高老師待遇。

國民黨黃裕庭也對老屋修繕，提出市府應成立服務窗口，以他擁有照護員執照，認為應增設老人關懷據點，也要關心長期照護者；在交通方面，市府應盤點公有土地，增設停車場，振興六合、三多、玉竹商圈。

國民黨許采蓁要市府增加社宅、提高敬老卡點數、補助老人帶狀疱疹疫苗、提供青年創業息貸款，讓年輕人看得到工作願留在家鄉。她並提「數位治理、智慧便民」，要市府設「高雄City GPT」供市民了解各項服務管道。

民進黨郭建盟說，沈伯洋的「夜間市長」政策和他以往見解相同。他另提出要高雄發展升級服務業，應發展觀光，讓商圈聚集人潮，不要讓舊大統成為停車場。他並提增加長照據點和公托，避兒虐、食安檢驗預算不能減。

無黨籍陳雅敏提出，增設多元化長照據點、公有幼幼班及社宅，降低照護者和年輕父母的壓力。她並提出，在詐騙猖獗，市府應以1999服務模式，成立律師團提供法律協助，避免詐騙被害人在不知情下變加害人。

無黨的黃舜杰認為演唱會吸人潮，卻沒讓店家生意更好，應要推動「街區文化」，並希望增加停車位。他並提反霸凌、反詐騙；另對選舉，他建議市府應設公有競選看板，還市民乾淨的市容。另名同樣無黨籍的鄒約翰未發表政見。

高雄市第八選區議員公辦政見會。圖／取自高雄市選委會畫面

高雄市第八選區議員公辦政見會。圖／取自高雄市選委會畫面

高雄市第八選區議員公辦政見會。圖／取自高雄市選委會畫面

高雄市第八選區議員公辦政見會。圖／取自高雄市選委會畫面

高雄市第八選區議員公辦政見會。圖／取自高雄市選委會畫面

高雄市第八選區議員公辦政見會。圖／取自高雄市選委會畫面