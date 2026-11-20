距離11月28日投票日只剩最後一周，民進黨台南市長候選人陳亭妃一早前往北區延平市場、鴨母寮市場向鄉親拜票，台灣基督長老教會台南中會與嘉義中會牧長特別齊聚陳亭妃永康競選總部，舉行祝禱儀式，盼望她平安走完最後一哩路，順利當選，成為台南400年來第一位女性市長。下午持續展開37區鐵馬催票行動，騎進學甲區。

來自台南、嘉義兩個中會的牧長齊為陳亭妃及台南這塊土地祈福。牧長們表示，看見她在選戰過程中承受不少壓力，面對不實指控、抹黑及斷章取義，仍然堅持自己的步調，沒有因此停下腳步，希望透過這次的祝禱，給予陳亭妃精神上的支持與最大的溫暖，也祈求上帝看顧台南，讓城市未來有更好的發展。

陳亭妃表示，這段時間真的非常辛苦，但她始終相信，政治最重要的不是口水，而是把自己的事情做好，把對台南的承諾一件一件完成。面對選戰中各種抹黑、扭曲與斷章取義，她選擇不隨之起舞，而是繼續走進市場、走進社區、走進37個行政區，親自向市民報告自己的理念與願景。

陳亭妃下午持續37區鐵馬催票行動，騎進學甲區，力拚市長和第二選區市議員候選人蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝舒凡都順利當選全壘打。

陳亭妃在長老教會祝壽會強調，這段時間真的非常辛苦，但始終相信，政治最重要的不是口水，而是把自己的事情做好，把對台南的承諾一件一件完成。記者吳淑玲／攝影