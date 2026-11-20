民眾黨創黨主席柯文哲今天南下高雄，陪黨籍高雄市議員候選人林于凱車掃。被問是否挺國民黨高雄市長候選人柯志恩，柯文哲推給林于凱回答；林于凱說，民眾黨支持者百分百支持柯志恩。

林于凱是民眾黨在高雄唯一提名的議員候選人，柯文哲多次南下拉抬選情，今天兩人再次合體車掃。柯文哲會前聯訪被問到「你昨天呼籲小草不要投給沈伯洋，今天在高雄會呼籲小草不要投給賴瑞隆嗎？」

柯文哲聽完問題後順勢讓林于凱有發言機會，柯文哲說，這題我們交給在地唯一提名的議員回答。柯文哲在林于凱表態支持柯志恩後回應：「就這樣決定了。」

林于凱說，根據了解高雄的民眾黨支持者幾乎百分之百支持柯志恩，且民進黨候選人賴瑞隆面對在野黨提出的疑問總是「不讀不回」，市民不需要只會讀稿，無法回應質疑的市長；民眾需要的是一個公平正義，可以用人唯才、不分黨派的市長。

柯文哲聽完笑著說，既然林于凱都這樣說明了，「我們就這樣決定了」。

此外，柯文哲也回應「台股今天重挫，是否會影響民進黨選情」，他說，台股與美股及AI概念股高度連動，短期內AI股未泡沫前台股都可以撐住。但政府真正該未雨綢繆的，是未來AI泡沫化時如何解決台灣「一枝獨秀、百業蕭條」的產業失衡危機。

針對媒體提問「選前之夜是否會替柯志恩站台」，柯文者說，自己沒有分身之術，全台有許多選區，基本上還是會以民眾黨有自提候選人的縣市為主，目前與民眾黨主席黃國昌初步決定是以嘉義、竹北為主，但仍會做最後評估。