民進黨台北市長候選人沈伯洋今天被問及選前之夜規劃地點時表示，場地還未確認，確實有考慮北平東路之外的選項，且當天活動流程幾乎已確定，預期將有很多驚喜。

沈伯洋發送「順報」後趕赴木柵忠順廟參拜，包含民進黨台北市大安文山區議員及議員參選人陪同，沈未抵達前，現場擠滿支持者揮舞「洋流」旗幟。

沈伯洋參拜後致詞說，離選舉剩1週，他希望持續維持正向選舉文化，對手卻看似在打泥巴仗，如昨天發生市府局處首長對故宮使用AI改圖和造謠。

他指出，政治人物應學習廟方精神，如推行政策時，不能突發奇想後就執行，如設無菸城市或遮陽傘，不是看到國外案例就認為台北可行，應逐步推進後說服市民，這才是民主的本質。

沈伯洋說，民間或宗教團體跟政府合作推政策是走在前面，不像某些「官」認為不做事就不出錯然後準備下個位置。他後續向現場民眾笑稱未點名誰，希望別亂猜，他想要提的是政府應帶領民間往前進才對。

他也表示，離投票日剩1週，民眾可討論市政政策並期待城市如何改變，且應讓其他國家了解台北及台灣的民主深化到何種地步，這也是跟獨裁國家最大差別。

沈伯洋聯訪時被問及選前之夜活動地點除競選總部前北平東路是否包含其他選項時說，確實有北平東路之外的選擇，但要考量能容納足夠人數，加上很多民眾返鄉投票，所以出席活動人數採較保守估計。

沈伯洋表示，盼能找到適合場地點辦選前之夜，如有訊息會對外公布，雖場地未確認但流程幾乎已確定，將有很多驚喜，盼市民能夠到場。

媒體詢問有報導提及自稱是爭取連任台北市長蔣萬安的高中同學昨在社群平台Threads發文，直言蔣的對手像恐怖情人一樣每天找碴。沈伯洋今天回應，任何人在民主社會都有表達言論的自由，此網友提到他像恐怖情人，這就有點不太懂。

沈伯洋說，此網友發文認為他是一直在找碴，應該是「我比較像被找碴對象」，如他回應市民的包含市政議題且也提出解方，並非找碴是在反映市民聲音。

沈伯洋表示，反觀對手團隊包含AI改圖、無中生有、造謠、找他12年前的網路發文等，他已否認相關議題但對方團隊還稱他真正意思一定不是如此，這才叫找碴。相關狀況印證這就是負面政治攻擊，就是對方每次講別人做的事，其實是因他們都在做，對方很喜歡用此招，建議民眾可再自行觀察。