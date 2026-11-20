每逢選舉，彰化市鐵路高架化都是熱門話題，賴清德總統及民進黨彰化縣長候選人陳素月昨天還重申將積極推動。無黨籍縣長候選人邱建富今天則批評高架化空喊多年仍未施工，中央補助比例更不如其他縣市，質疑自稱最會協調的立委陳素月，卻讓彰化人「等了一個寂寞」。

民進黨候選人陳素月表示，扣除土地徵收費用後，中央對全國各縣市的補助標準完全一致，會再積極爭取中央專案補助，要求對手不要為了選舉聲量來抹殺大家的努力；國民黨候選人魏平政均表示，2021年公布的中央、地方分擔比例，不是綜合規劃完成後的最終工程預算，會積極爭取合理的中央分擔，讓工程早日往前推進。

彰化市鐵路高架化案15年前由彰化縣政府開始規劃，北起國道3號下方，南至大埔截水溝以南，全長約9.5公里，總經費約399.5億元、中央補助296.3億、地方負擔102.7億，2024年3月獲行政院核定，彰化縣府去年6月與交通部達成協議，同意將機檢站遷移至花壇及二水，全案進入綜合規劃及環評階段，如果順利動工，工期預定10年。

邱建富指出，彰化市鐵路高架化過了這麼多年了，還在綜合規畫階段，還未進入實質施工階段，中央補助比例只有74%，反觀嘉義市鐵路高架化中央補助比例達84%，工程進度已達64.27%，民雄鐵路高架化84%，羅東鐵路高架化86%，彰化路高架化不僅工程進度仍未有實質突破，地方負擔也相對沉重。

邱建富質疑，陳素月擔任立委10年、長期身處立法院交通委員會，彰化的建設進度與補助條件卻未見明顯改善，「最會協調的立委，十年到底協調了什麼？別人已經動工，彰化還在等一個寂寞，彰化人真的卡細漢」。

邱建富主張，彰化鐵路高架化的機檢遷移地點應立刻定案，中央核定補助部分應提高比例，並立即動工。縣政府則配合徵收土地，並做好周邊設施以及都市計畫，以利彰化鐵路高架化早日完成。

國民黨縣長候選人魏平政表示，彰化市鐵路高架化是彰化人期待的重大建設，魏平政支持積極推動。行政院核定的是可行性研究，交通部鐵道局目前仍在辦理綜合規劃；2021年公布的中央、地方分擔比例，也不是綜合規劃完成後的最終工程預算。

至於各縣市補助比例能否直接比較，應請中央公開計算基準與最新分擔方案。魏平政主張中央、縣府與臺鐵加快機檢基地、綜合規劃及環評等程序，清楚公布時程與責任分工，並積極爭取合理的中央分擔，讓工程早日往前推進。

陳素月競總總部回應，彰化市鐵路高架化是地方鄉親共同的期盼，過去地方立委早已不分黨派在立法院積極爭取，促成可行性評估的核定。不要為了選舉聲量來抹殺大家的努力，前期時程主要是受限於機檢段的選址及地方行政協調等法定的程序，需等待地方政府完成作業後才能報請中央審查，陳素月立委任內始終全力促請行政院與交通部來加速的推進。

至於中央補助74.27%是分母的誤導，扣除土地徵收費用後，中央對全國各縣市的補助標準完全一致。彰化市因位市區的土地徵收費用較高，將依法本應由縣府自負的徵收費用，算進去總經費的分母，比例才看似被拉低至74.27%。由於目前仍在綜合規劃階段，最終金額還沒有定案，陳素月未來會在綜合規劃審查時積極加速中央的專案補助，請對手勿用錯誤的算法，誤導鄉親。

無黨籍彰化縣長候選人邱建富今天則批評高架化空喊多年仍未施工，中央補助比例更不如其他縣市，質疑自稱最會協調的立委陳素月，卻讓「彰化人等了一個寂寞」。記者劉明岩／攝影