國民黨新竹縣竹北市長候選人吳旭智今天前往市場掃街拜票，攤商熱情高喊「凍蒜」，還有民眾以「包粽」祝福高票當選。從小在菜市場長大的吳旭智表示，深知攤商經營辛苦，未來將從市場環境、停車動線、數位轉型及特色行銷著手，讓攤商安心做生意、市民方便買好菜。

吳旭智今天與新竹縣長候選人徐欣瑩服務團隊、縣議員候選人杜文中深入市場，逐一向攤商及採買民眾握手問候、懇託支持。雖攤商忙於做生意，仍熱情招呼、加油打氣，現場不時響起「凍蒜」聲，也有民眾以「包粽」諧音祝福他高票當選，讓吳旭智相當感動。

吳旭智說，自己從小在菜市場長大，深知攤商每天清晨備貨、搬貨、顧攤，一家人的生計靠著一筆筆生意累積，因此市場政策不能只有口號，更要解決攤商每天面對的問題，包括地面安全、排水設施、交通動線及採買便利性，都應逐步改善。

針對市場周邊交通，吳旭智提出，未來將盤點汽機車停車空間、臨時上下客及進貨卸貨需求，協調相關單位改善交通動線與指引，並優先檢視市場出入口、周邊路口及步行通道，強化行人安全與無障礙設施，讓長輩、推嬰兒車的家長及提著菜籃的民眾，都能安心進出市場。

在攤商經營方面，吳旭智主張持續推動攤鋪位改善、示範攤位及商品包裝輔導，協助攤商導入行動支付、線上預訂及取貨服務，提升經營效率，也讓傳統市場跟上消費習慣轉變。

此外，他也規畫結合特色店家、招牌商品及市場故事，串連年節採買、當季農漁產與周邊商圈，透過持續性宣傳及促銷活動，吸引更多消費者走進市場，協助攤商拓展客群、增加生意。

吳旭智表示，過去8年深入地方、處理陳情，累積的是與鄉親一次次見面的信任，市場裡每一句鼓勵都是繼續服務的動力。他也呼籲支持者把握選前最後階段，協助向親友懇託，11月28日踴躍投票，集中選票支持1號吳旭智，讓他以8年服務經驗繼續為竹北做事。

吳旭智今天深入市場掃街拜票，向攤商及採買民眾懇託支持，並提出改善市場環境、停車動線及協助攤商數位轉型等政見。圖／吳旭智團隊提供