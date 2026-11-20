民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族公司「曠世智能」遭爆拿4500萬政府投資，蘇巧慧再稱妹妹蘇巧純並非公司負責人，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，這已是蘇巧慧第9度說謊，依經濟部商工登記資料及公司法規定，蘇巧純為持股數近500萬董事，依法即是負責人，且曠世智能與蘇巧純創立的公司地址一模一樣，樓上更有蘇貞昌創立的基金會及蘇巧慧先生的公司，可真是「巧」上加「巧」，不禁懷疑4500萬納稅錢進到這棟大樓後，又跑到了誰手上？

吳亮賢指出，曠世智能不僅涉嫌嚴重違反公職人員利益衝突迴避法，更還有三大「巧」合，第一，地點上的「巧」，經濟部資料顯示，蘇巧純創立的「二三無限」原有地址就是現在「曠世智能」所在地，更「巧」的是，蘇貞昌創立且蘇巧慧曾任執行長的「超越文創基金會」及蘇巧慧先生的「韶光電影」，還有蘇巧純任負責人的「二三設計」，不但地址相同，更都在曠世智能樓上，「等同蘇巧慧家族公司、基金會，全都在同一棟樓」

吳亮賢指出，第二是時間上的「巧」，蘇巧純2021年8月入主曠世智能擔任董事後，2022年曠世智能即陸續獲得台企銀、國發基金約4500萬元投資，不只如此，在曠世智能得到民進黨政府投資後，2023年6月經濟部便公告蘇巧純的「二三無限」核准解散，2024年5月曠世智能就變更地址到了「二三無限」的原有地址，可說無縫接軌，持續與蘇貞昌的基金會、蘇巧慧家的公司緊密相連。

吳亮賢表示，第三是權勢上的「巧」，曠世智能獲得4500萬政府投資期間，行政院長都是蘇貞昌，手握國發會主委、台企銀董事長人事權，蘇巧慧也是在職立委；媒體更曾踢爆，原任台企銀董事長黃博怡下台是因行政院「高層」不滿，而在黃博怡下台後，曠世智能便立刻獲得台企銀領投鉅額資金，被外界質疑難道是「拔官換投資」？

吳亮賢表示，面對三大「巧」合，蘇巧慧至今不敢正面回應，只能一再跳針「妹妹不是負責人」，但不論說了幾次謊，都無法清楚交代涉嫌違法的爭議；吳亮賢並再提出三點質疑蘇巧慧，「曠世智能拿到4500萬政府資金，過程中你知不知情？這4500萬進到蘇家公司的大樓，後來又流向何處？蘇巧純的公司，跟你及民進黨選舉團隊有無任何往來？」請蘇巧慧別再閃躲，負起身為政治人物的基本道德責任，給市民一個交代。