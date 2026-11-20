選戰倒數8天，光電板議題延燒。民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營和經濟部，都提艋舺龍山寺光電板案例反攻。對此，國民黨北市議員游淑慧指出，歷史建築和新建行政大樓能混為一談嗎？一到選舉法規和事實都不理了。

台北市文化局長蔡詩萍昨發布故宮詢問設置太陽光電設備訊息，民進黨台北市長候選人沈伯洋媒宣召集人周軒、經濟部能源署都提到艋舺龍山寺光電板案例。藍營北市議員游淑慧今說，問題不在行政大樓能不能設，而在文資場域為何再被納入盤點？

游淑慧上午在臉書發文指出，看到能源署反擊蔡詩萍，搬出台北市龍山寺、西門紅樓設置光電板的例子，實在讓人傻眼。歷史建築、文化景觀和後來新建的行政大樓，本來就有不同的法規與審查要求。官員和媒體本來應該負責傳播正確知識，幫助民眾釐清事實，而不是一到選舉，就淪為政治攻防、誤導民眾的工具。

游淑慧表示，事實一是故宮早就有太陽能板，故宮2024年完工的新行政大樓，早已建置33.06瓩的太陽光電設備。有人反對嗎？沒有必要。因為新建行政大樓與具有文資身分的故宮正館，本來就有不同的保存及審查要求，這有這麼難理解嗎？

游淑慧說，事實二是故宮早就有設置光電的經驗，這代表故宮知道那裡才能設置，他們早已在新建行政大樓設置光電設備。但故宮正館是歷史建築，院區部分範圍屬於文化景觀，涉及文資保存作為。問題來了，既然能源署自己說文化資產屬於會排除的設置，故宮也早已表明文資不設置光電的立場，為什麼上周11月12日故宮還要再發函詢問台北市文化局？

她提到，故宮函詢文化局的公文白紙黑字寫著，「確認歷史建築及文化景觀內設置光電設備的妥適性。」如果文資本來就會排除，為什麼還需要再次徵詢文化局？這是能源署應該說清楚的問題，不要拿新建行政大樓可以裝光電，來模糊歷史建築與文化景觀的保護原則。

游淑慧認為，問題不在行政大樓能不能設，而在文資場域為何再被納入盤點？發展太陽能不是錯誤，但不要搞到最後，水庫也光電，故宮也光電，什麼地方都要去問一句「這裡能不能裝太陽能板？」文化資產保存不是光電面積競賽。