明天選前黃金週末，競選連任的新竹市長高虹安選擇在已創造「二連勝」的天公壇及公園，於晚間7時舉辦「黃金之夜」選前大型造勢活動，包括藍營立委、前桃園縣長吳志揚、前國民黨主席「伯公」吳伯雄以及在地跨黨派政治領袖都將到場力挺，而晚會特別邀請到模仿天王郭子乾擔任主持人，他也將模仿神秘嘉賓力挺高虹安，邀民眾共襄盛舉。

高虹安競選總部指出，由於高虹安在本屆首任市長選舉，以及反惡罷晚會都是選擇在天公壇與天公壇公園造勢，兩次結果高虹安都以高差距票數獲得選民支持，明天晚間將再次回到天公壇公園舉辦造勢活動，誠心邀請過去全力支持優質市政、支持民主、不畏政治惡鬥、反對破壞憲政體制的熟悉面孔與支持者，大家齊心回到天公壇公園，一起為高虹安加油打氣，讓高虹安繼續守護新竹市、繼續建設新竹市。

高虹安競總表示，明天的「黃金之夜」造勢活動，將自下午起就有系列歡樂派對，包括天公壇公園旁的育英路將推出假日市集，現場有數十個攤位，有美食、有童玩遊戲，另在公園內的主舞台旁則有氣墊城堡讓孩子們前來玩耍；晚會則自6時開放進場，主舞台將有樂團及舞蹈班的精彩演出。

造勢晚會則於晚間7時正式展開，主持人是模仿綜藝天王郭子乾，他將以幽默輕鬆的方式，在各政治領袖的宣講中串場。尤其，郭子乾更將在中場模仿政治神秘嘉賓力薦高虹安，並為高虹安加油，精彩可期。

而前來助講的跨黨派大聯盟重量級人士則包括有國民黨立委王鴻薇、在地立委鄭正鈐、前桃園縣長吳志揚，而前國民黨主席「伯公」吳伯雄則將視個人狀況出席力挺高虹安。

緊接著有多任前新竹市長、國民黨市議員、民眾黨市議員、無黨籍市議員都將陸續助講，而立法院長韓國瑜雖因行程繁忙無法前來，但仍特別錄製影片，強力推薦高虹安連任新竹市長；隨後則是高虹安在旗海飄揚中大進場並向民眾懇託支持，現場也將首次由高虹安帶領所有支持者高唱新竹有安競選歌曲，將晚會帶入最高潮。