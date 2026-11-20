嘉義縣選舉委員會今天舉辦第二場嘉義縣長選舉公辦電視政見發表會；無黨籍候選人吳品叡說政治可以有顏色但治理不能雙標要守護照顧嘉園；民主進步黨候選人蔡易餘喊出嘉義黃金十年。

嘉義縣長選舉公辦電視政見發表會，今天在嘉義世新有線電台舉辦第二場直播，由吳品叡先發表。她說政治可以有顏色，但治理不能雙標，她要守護嘉園，讓每一份力量都被照顧，並從「水源安全、山區土地、動物保護、警消支持」四方面說明參選政見。

吳品叡表示，台灣需要能源轉型，嘉義也需要發展再生能源，但能源政策要重視選擇的地點適不適當；她舉例嘉義縣內埔子水庫設置光電板一案，要求專業檢視、檢討契約，朝移除光電板、恢復原有生態做努力。

吳品叡說，她要在縣內18個鄉鎮市建構毛孩友善空間，依地方需求規劃寵物公園、人寵共融休憩區。並強調她有豐富的從政經驗，28歲擔任朴子市民代表、32歲當選朴子市長至今已40歲，有治理縣市的能力。

蔡易餘則重申「嘉義黃金十年，經濟活力沖天」的競選主軸，說明未來發展嘉義四大經濟方向，以農業為根本（加值經濟）、工業為力頭（聚落經濟）、科技為引擎（創新經濟）、觀光為Plus（消費經濟）。

蔡易餘強調，未來嘉義經濟發展縣府財政能力提高之後，要落實全齡守護，讓經濟果實給縣民共享，他認為所有的社福政見並不是在創造二元對立，社福政見需要在財政有序的前提下，照顧每一個需要被照顧的族群。

蔡易餘提出，40歲以下女性凍卵，由縣府補助三年保管費用；孕婦在懷孕第28週後施打RSV疫苗（呼吸道細胞融合病毒疫苗），每劑新台幣8000元由縣府預算補助；生育津貼則推出「好孕369」，第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎12萬元。孩子出生後，每個鄉鎮都要設置公共托育，提高托育人員待遇，讓雙薪家庭的孩子有人照顧。