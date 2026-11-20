選戰倒數8天，國民黨台北市議員秦慧珠近日發言引發藍營不滿，黃復興系統黃國樑委員會主委廖旭東今解除她黃國樑信義區常委職務。秦慧珠今中午受訪時兩度表示尊重，她會繼續努力，對黃國樑黨部的貢獻問心無愧。

秦慧珠中午接受媒體人黃光芹節目專訪，她談及與黃復興淵源，強調自己是正藍軍，對黃復興有貢獻，而且多年前在黃復興全軍覆沒時，她從地方黨部跳出來加入黃復興，當時沒人要加入黃復興，因為黃復興的票都被新黨吸光。她告訴藍軍選民，「秦慧珠始終如一，忠黨愛國的正藍軍，請大家能夠理解」，也知道藍軍對她反彈很大。

黃光芹問及被解除職務一事，秦慧珠坦言，知道黃復興黨部黨員對她有意見，所以一早就跟製作單位說要談這一塊；稍早在來直播的路上，她就收到朋友簡訊得知此事。她昨天就想談這塊，也確實收到這個訊息，她都心平氣和。

秦慧珠說，她和廖旭東都是台北市黨部副主任委員，她現職也是黃復興黨部委員、國民黨中央評議委員，但自己有個職務是廖的部屬，就是黃國樑黨部在信義區的常委，黃國樑黨部主委廖旭東現在解除的是她在黃國樑黨部信義區常委。

秦慧珠強調，她這個常委出錢出力，為黨做很多事情，包括去年大罷免時，一人自費辦17場活動，幫助松山信義區徐巧芯跟王鴻薇，還在議會大禮堂辦一場黃國樑黨部大概300人座談會。「我對黃國樑黨部的貢獻我問心無愧。」

秦慧珠表示，這麼多年來出錢出力，如果解除她信義區黃國樑黨部常委，「黨既如此，主委你要解除我，我欣然接受」，但是要告訴廖旭東、信義區黨員、信義區黃國樑黨部黨員，她多年來出錢出力、努力把這個黨部經營得非常好，信義區黃國樑黨部在整個黃國樑北市黨部當中連續10年績效第一

秦慧珠強調，「沒有對不起黃國樑黨部、黃國樑信義區黨部，今天解除我的職務、不再輔選我，我尊重、我尊重，我會繼續努力，但是我對本黨的這個感情，對本黨的貢獻，我覺得不容抹煞。」

秦慧珠說，當年民國83年黃復興、黃國樑提名6個北市議員全軍覆沒，全部落選，整個台北市黃國樑、黃復興所有黨員與榮民榮眷無人協助、服務時，她跳出來並加入黃復興黨部，自己是那個時候才變成黃復興黨部的公職人員。「秦慧珠在功勞簿上，絕對一條一條列出來，功在黨國。」