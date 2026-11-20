選戰倒數8天，台北市長蔣萬安上午與台中市長候選人江啟臣在台北市東門市場掃街，媒體問是否共同 對抗「洋流」，江啟臣指出，每個陣營都有自己的選舉活動，爭取選民支持，他都尊重，但重要的是城市的發展應該要穩健長久，不要隨風逐流。

蔣萬安指出，前幾天到台中陪江啟臣掃街拜票，也約好今天特別上來，和他一起到東門市場跟市民懇託，「我們都是秉持做實事的精神跟態度」，為所有市民朋友爭取最大的福祉。

江啟臣也說，因為跟蔣萬安有約好，剩下幾天要投票，大家行程都非常緊，最後喬出來的時間就是蔣萬安前天到台中來陪他掃街，他今天上台北來陪蔣萬安掃市場。

他說，台北跟台中未來有很多可以合作交流的地方，所以今天從競選時就相互合作，相互交換不同的看法、想法，未來相信台北台中合作，會有更多的交流，也會有更多的共鳴。

媒體也問蔣萬安，高中同學有在網路上聲援，蔣萬安表示，之前已經出賣他很多高中時候的照片，有些很呆萌，有時候拿著掃把，既然可以把這麼多照片還有成績單，保存這麼久，到底接下來還會發什麼樣的照片，他也很好奇，也很期待。

江啟臣是蔣萬安的政大學長，蔣萬安的人設是否有轉變？江啟臣回應說，兩人在校並沒有重疊的時間，不過認識蔣萬安之後，他所了解的萬安，基本上就是一位非常誠懇，待人非常的謙和，跟同事之間大家相處得非常好，最重要的是，團隊需要的時候，他都會不吝站出來，跟大家共同攜手合作，發揮團隊的精神。

他也說，學生時代，蔣萬安也參加很多系上的一些團隊活動，包括啦啦隊，這都是需要團隊合作，所以相信蔣萬安市長一路以來秉持的，都是最好的一個teammate。

台北市長蔣萬安（前左二）上午在國民黨台中市長候選人江啟臣（前右二）陪同下至東門市場拜票，在支持者簇擁下一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午在國民黨台中市長候選人江啟臣（右）陪同下至東門市場拜票，支持者比出五號手勢一同合影。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（右二）上午在國民黨台中市長候選人江啟臣（左二）陪同下至東門市場拜票，支持者熱情地比出五號手勢力挺。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安上午與台中市長候選人江啟臣在台北市東門市場掃街。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安（左）上午在國民黨台中市長候選人江啟臣（中）陪同下至東門市場拜票，與攤商握手尋求支持。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午在國民黨台中市長候選人江啟臣（右）陪同下至東門市場拜票，支持者送上兩顆橘子祝福兩人高票當選。記者余承翰／攝影