民眾黨立院黨團主任陳智菡日前與民眾黨台北市議員候選人許甫直播時，因比出「台北順起來」的手勢，遭民進黨台北市長候選人沈伯洋的支持者出征，稱歧視手語，沈日前受訪時也說「對手一直對手語都有嘲笑」。對此，陳智菡今天表示，沈伯洋經不起檢視，靠扭曲別人來洗風向，看其支持者出征語言即可知道，沈若當選，會如何帶領黨媒、激進支持者到處出征、造謠、人身攻擊。

陳智菡表示，語言是溝通工具，無論是用說的，或者比的，皆是為了表意，絕非用了哪個語言工具表意，就等同是對「該語言使用者」的尊敬或否定。

陳智菡舉例，難道沈伯洋說「國民黨立委他X連智商如此低落」，民進黨團總召蔡其昌說「你以為台北人都弱智嗎」，這些負面語言是否定中文使用者？台灣人？台北人？中國人？還是全體中文使用者？否定弱勢族群？顯然都不是，沈伯洋人身攻擊對象就是部分國民黨立委，而蔡其昌則是攻擊支持蔣萬安的生生喝鮮乳政策的台北市民。

陳智菡提到，兩個月前她和許甫的那場直播，提到沈伯洋的競選口號「台北順起來」，一群民進黨或唱或跳，滿滿的「怎麼樣、怎麼樣」大罷免既視感 。諷刺也好、質疑也罷，對象很清楚，都是沈伯洋，結果被民進黨火速剪片，斷章取義。

陳智菡指出，兩個月後的前幾天，沈伯洋又刻意舊案重炒、用受訪時間公然造謠，強調對手「一直都對這些手語都有嘲笑」。沈伯洋刻意把對自己競選口號的質疑，曲解成是在嘲笑聽障人士，帶動新一波的網路攻擊，她的社群上充滿不堪入目的人身攻擊。沈伯洋一面把自己塑造成溫暖、友善的形象，一面利用自己台北市長候選人身分與媒體發話權，發動認知作戰，冷血的為了自己的政治紅利，去消費聽障族群的情感。

陳智菡說，政治人物可以被批評，政治口號可以被檢驗，競選表演也可以被諷刺。但只要批評民進黨或沈伯洋，就要被忍受文革式的批鬥和無限上綱。台北順起來、台北縫起來，沈伯洋經不起檢視，靠扭曲別人來洗風向，看看這些沈伯洋支持者的留言，就知道沈若當選，會如何帶領黨媒、他的激進支持者到處出征、造謠、人身攻擊、肆無忌憚，也毫無底線。