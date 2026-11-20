台北市長蔣萬安、國民黨台中市長候選人江啟臣今天合體赴東門市場拜票，蔣萬安表示，2人都秉持做實事態度，為市民爭取福祉；江啟臣說，相信未來北中會有更多合作、交流與共鳴。

九合一大選倒數，國民黨各縣市長候選人持續抓緊時間互相站台，蔣萬安、江啟臣上午共赴北市東門市場拜票，並接受媒體聯訪，國民黨立委李彥秀、賴士葆、國民黨台北市議員鍾小平、郭昭巖、徐弘庭、吳志剛等人也到場。

2人接受媒體聯訪前，蔣萬安送上競選小物「台北安可」帽子、毛巾及棒球外套，江啟臣也當場穿上外套，比出代表5號的手勢。

蔣萬安說，前幾天到台中陪同江啟臣掃街拜票，今天江啟臣則北上一起到東門市場向市民懇託，「我們都是秉持做實事的精神跟態度，接下來為所有的市民朋友爭取最大的福祉」。

江啟臣表示，剩下幾天就要投票，每個人行程都很緊，喬出時間與蔣萬安互相陪同掃街，最重要的是城市發展應穩健長久，而不要隨波逐流，台北、台中從競選期間就相互合作、交換想法，相信未來會有更多合作、交流與共鳴。

媒體問及，北市夏莉絲國際幼兒園發生不當對待案，北市法務局昨天說，經多次聯繫溝通，業者明確不願出席調解會。蔣萬安表示，市府態度堅定，絕不能讓業者逃避法律責任，已要求法務局依法處理，若業者拒不出席，消保委員將依職權擬定相關調解結果，若無異議，調解就會成立。

另外，民進黨北市議員許淑華指蔣萬安日前至東發號用餐後沒付錢，事後才由自治會長幫忙付錢，遭國民黨北市議員詹為元告發涉違反選罷法。北檢今天傳喚許淑華。蔣萬安說，希望司法能用相同標準對待不同案。