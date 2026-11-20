國民黨新北市長候選人李四川今日上午先與立委在板橋路口拜票，緊接著持續深入基層，前往土城延吉市場展開「市場逗陣行」，在地議員林金結、呂家愷、黃永昌及多位里長陪同掃街，儘管天氣變冷，市場仍人聲鼎沸、熱情滿滿，許多民眾聚集在一起為李四川加油打氣，熱情握手、擊掌，高喊「3號凍蒜！」李四川也感性表示，絕對不會辜負每一雙手的託付，會全力奉獻為新北市打拚。

掃街途中，民眾紛紛送上蒜頭、鳳梨、花生、橘子及熱騰騰的粽子，祝福李四川「好運旺來」、「好事發生」、「高票凍蒜」；掃街途中還遇到外國朋友熱情向李四川打招呼，更跟著鄉親一起高喊「3號凍蒜」；行經水果攤時，現場氣氛更是瞬間沸騰，買菜鄉親紛紛拍手歡呼，爭相伸出手與李四川擊掌、握手，李四川也熱情比出愛心回應，逗得現場笑聲不斷。

李四川表示，雖然天氣變冷，但每一雙鄉親的手卻充滿熱度，感謝土城鄉親的愛戴與溫暖，未來會繼續用這雙做事的手，努力建設土城、打造幸福的新北市，不辜負每一雙緊握的手所傳遞的託付。

在地方建設方面，李四川指出，自己與土城淵源深厚，過去他曾參與土城醫院推動，歷經數千座遷墓及協調作業，終於成功推動，深知地方對醫療資源的需求；他也強調，土城醫院肩負樹林、三峽、鶯歌等周邊地區的醫療需求，未來擔任市長後，將「強化土城醫療園區」，以高齡醫學、慢性病照護、復健醫療及長照服務為核心，設置失智照護專區、慢性病整合病房、復健中心及長照機構，打造醫療、長照、社福整合的一站式照護體系，讓長輩可以在熟悉的生活圈在地安居。

針對交通建設，李四川重申，將興建「大漢溪捷運縱貫線」，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新莊、新北巨蛋城、土城產業園區，形成新北東西向交通與產業骨幹。他強調，交通建設不只是讓市民通勤更方便，也攸關城市發展，透過捷運路網串聯產業與生活圈，讓市民可以把更多時間留給自己與家人，打造更宜居幸福的城市。

李四川也說，在選戰最後衝刺階段，自己會繼續走遍新北29區，用最踏實的方式，一步一腳印爭取市民認同。他強調，市政建設不能只靠口號，更需要經驗、專業與執行力，11月28日懇請鄉親一定要出門投票，支持3號李四川，讓侯友宜市長的好建設得以延續，新北繼續向前。

今天上午前往土城區延吉市場拜票，國民黨新北市長候選人李四川說，不辜負每一雙手的支持與託付。記者王長鼎／攝影

今天上午前往土城區延吉市場拜票，國民黨新北市長候選人李四川說，不辜負每一雙手的支持與託付。記者王長鼎／攝影

今天上午前往土城區延吉市場拜票，國民黨新北市長候選人李四川說，不辜負每一雙手的支持與託付。記者王長鼎／攝影