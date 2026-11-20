選戰倒數，台北市長選情激烈，昨天有自稱台北市長蔣萬安建中同學在社群發文，更為蔣打抱不平，稱蔣被對手像恐怖情人一樣每天找碴，民進黨台北市長候選人沈伯洋稱，「看起來我比較像是被找碴的對象」，提出問題都是市民關心市政問題，反倒是對手用AI改圖、造謠等方式對他攻擊，才是在找碴。

昨天有蔣萬安30年的建中同學在Threads上發文，並附上蔣萬安「眼鏡男」皓呆照自證，對他被對手像恐怖情人一樣每天找碴，感到不平。還強調「我們這些中年大叔只是很忙沒那麼閒而已，而且我們一堆人只會用批踢踢跟FB，甚至沒threads帳號，大家有老有妻有小，真的沒那麼多時間」。

沈伯洋表示，這幾天在回應民眾問題，包含垃圾桶設置的問題、環境衛生要怎麼保護，包含反營養午餐也是在幫很多學生請命，被虐待的兒童希望能夠有好的公道，這些都是市民的反映不是找碴。

沈伯洋表示，對手做的事情AI改圖、無中生有、造謠、找12年前的發文，然後他都已經否認了事，卻說他真實一定不是這個樣子，「這個才叫找碴」，這種負面的政治攻擊，特色就是每次在講別人在做什麼的時，就是因為自己在做，「他們真的很喜歡這一招，這個真的說真的就是百般適用。」