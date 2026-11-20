民進黨台北市長候選人沈伯洋今天赴捷運站外發送最後1期「順報」。他說，此期以「初級大人」為主題，介紹創業等青年政見，也預告22日活動將以6大主題呈現。

沈伯洋與競選總部總幹事吳思瑤赴台北捷運芝山站外發放第4期「順報」。沈伯洋接受聯訪時表示，這是最後一期「順報」，主題及內容是針對青年。

沈伯洋說，此次以「初級大人」為主題，想要呈現的是青年首次進社會後感受到如租金等辛苦面，此期也特別介紹青年政策及寵物食譜、「台北研究院」等政策和小遊戲。

沈伯洋被問及22日「市民動起來，城市行動展」活動內容時指出，活動共6個主題包含「快樂、自由」等舞台，這是他想帶給台北的6個主題，盼以軟性方式呈現政策，讓民眾以輕鬆及不負面攻擊等正面方式參與這次選舉。

沈伯洋競選辦公室也公布22日活動主題為「快樂、自由、真實、勇氣、美好、溫暖為主題的舞台，活動從當天下午開始，每處舞台都有任務，民眾完成6項任務可領取6種不同飄帶及升級船員證，當晚6時他也將出現競選總部的「溫暖」舞台。

媒體詢問網路近期流傳不實影片，因選舉投票日將屆，是否呼籲選民注意相關狀況。沈伯洋今天說，不管抹黑、抹黃、AI影片是涉及他或對手，民眾都應停看聽，不要隨意相信。他的團隊對不實影片已提告，相關單位偵辦發現影片源頭在境外，轉傳影片的民眾雖認知有誤但仍須負擔相關刑責，再次呼籲民眾應多注意。

台北市文化局長蔡詩萍昨指文化局已拒絕故宮博物院設置太陽光電發電設備，故宮發聲駁斥，此議題引發討論。沈伯洋今天表示，很無奈對方現在還是想操作泥巴戰，如之前在翡翠水庫議題時就以無中生有方式造謠，故宮議題還直接用AI改圖，這也是無中生有方式。

沈伯洋說，太陽光電議題就是不可能發生，但對方卻以無中生有方式要轉移選戰焦點及市政缺失，覺得甚為可惜且太誇張，他若以後主政市府是一定不會發生這樣的事。

媒體詢問有報導提及民眾黨創黨主席柯文哲昨赴台南輔選時提及沈伯洋不會前往請益。沈伯洋今天回應，任何對市政有益都會請益，至於跟柯的案件及柯認為他是什麼樣的人都沒有關係。如先前他對柯的批評沒少過，且2人對兩岸立場也不一致，但應該要就事論事，政治人物應該是要為榜樣，而非用這樣的政治口水。