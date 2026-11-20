嘉義縣長選戰持續交鋒，無黨籍候選人吳品叡今天參加第二場政見發表會，再度質疑民進黨候選人蔡易餘，立法院審議長者健保補助及老農津貼調升時，為何未參與投票、表態支持，要求正面回應。吳品叡也提出「守護嘉園」，涵蓋水源環境、山區土地、動物保護及警消權益。

吳品叡說，立法院三讀通過老人福利法修正案，符合所得條件65歲以上長者健保費由中央全額補助，但蔡易餘缺席未投票，行政院後續決定不予副署；11月6日立法院三讀通過將老農津貼從每月8110元提高至1萬5000元，蔡易餘也未支持，難道不支持長者、農民權益嗎？

警消政策方面，吳品叡提出夜間勤務補助，凌晨0時至清晨6時實際執勤的第一線警消，每小時補貼100元，若執勤滿6小時，最高可領600元；另也檢討警消勤務分工、休息制度及跨局處支援，讓警察專注治安與交通工作，消防人員專心救災及救護。

動物保護方面，吳品叡提出「幸福毛起來」政策，將盤點嘉義縣18鄉鎮市需求，規畫寵物公園及人寵共融空間，並建立24小時動物通報與救援整合流程，串聯動保單位、獸醫與救援團隊，推動生命教育、認養不棄養及責任飼養。

針對蔡易餘提出設籍嘉義縣滿10年、護理工作年資滿10年護理人員獎勵金，吳品叡質疑設籍年限是否涉及期約賄選。她提出不同方案，嘉義縣實際從事護理工作滿2年，即可申請一次性工作補助津貼，且規畫每2年一次，不以設籍年資為門檻，吸引護理人力留在嘉義。

吳品叡表示，長者照顧、農民保障、警消權益、動物保護與護理人力，都關係嘉義家庭的日常生活，政見要有清楚對象、執行方式與財源規畫，希望蔡易餘針對兩項法案缺席投票及護理師獎勵設計，正面回應疑問。