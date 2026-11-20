台北市長選情緊繃，民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪指手上的電子監控器，「就是賴清德總統給他的」要小草想想看要投誰、不要投給誰。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，柯文哲點出很多市民的疑慮。

柯文哲昨指手上的電子手環就是賴清德總統給他的，要小草想想看要投誰、不要投給誰，民進黨台北市長候選人沈伯洋今被問到，僅強調自己過去對柯批評沒少過，但政治應就事論事，對市政有益都會請益，跟他對柯想法沒有太大關係。

蔣萬安上午與台中市長候選人江啟臣在北市東門市場掃街受訪指出，他一直強調，柯文哲主席在過去任內打下了非常多重要的基礎，現在市府也才能在這樣基礎之上，持續地推進各項市政建設，他當然點出很多市民的疑慮，就是能不能提出一個具體的願景，以及未來規畫的藍圖。