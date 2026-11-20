國民黨台南市長候選人謝龍介昨天在新營為民眾黨議員候選人助選時表示，當選後將尋找一塊同樣十幾公頃的土地，以地易地方式拆除烏山頭水庫光電板。民進黨台南市長候選人陳亭妃今表示，應該去詢問法律人士，謝龍介從最初提出以怪手拆除，到後來談合法拆除，如今又提出以地易地，相關做法不斷變動，究竟要採取哪一種方式，令人不解，相關法律問題應交由法律專家討論。

謝龍介19日與民眾黨創黨主席柯文哲合體助選時表示，若當選市長，拆除烏山頭水庫光電板不需要違約賠錢。他主張可以透過遷移、更替與協商等合法手段，針對現有的11.5公頃光電板，另找約15或20公頃的土地與業者交換，並向業者喊話「你還不願意換的話，我就有手段對付你」。

陳亭妃說，國民黨及相關人士不斷操作烏山頭水庫光電議題，根本就是烏賊戰。她強調，自己早在去年10月14日就已提出台南所有水庫不得再核准光電設置執照的主張，並非現在才因選舉提出。外界可以檢視過去他在立法院發言紀錄，她在去年10月14日針對水庫光電議題提出明確要求，包括台南所有水庫不得再核發任何光電設置執照。當時接獲民眾陳情後，也立即要求防止類似情形再度發生。

她指出，目前台南水庫設有光電板的僅有烏山頭水庫，爭議發生後，她明確表達反對二期設置的立場。

陳亭妃強調，提出三大他們水庫光電管理主張，包括台南所有水庫不得再核准光電設置執照；烏山頭水庫第一期光電板許可期限屆滿後，應停止設置、不再續租；此外，水質監測及相關資訊必須公開，未來光電板清洗程序也應納入地方監督，透過地方人士參與的平台或委員會，確保用水安全。

陳亭妃表示，若當選市長，除了堅決執行上述政策，也將成立監督小組，針對水質、用水安全及光電板清洗程序進行監督，只要水質或安全用水標準受到影響，就會立即勒令停止相關作業。

她強調，這是自己從過去到現在始終沒有改變的立場，水庫光電不能只靠選舉期間喊拆除口號，更重要的是提出明確、能夠立即執行的管理措施，確保民眾飲用水安全。

陳亭妃表示，謝龍介一方面說只做四年，另一方面卻提出這麼多政策，但對於光電板拆除的具體執行方式，至今說法不一。她強調，自己對台南水庫光電議題的立場始終明確。擔任立委就和民意站在一起，擔任市長更絕不可能改變，不像有人是用選舉話術，她提出的才是真正有效、而且馬上可以執行的措施。