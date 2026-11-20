民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在臉書貼出台北市長候選人沈伯洋日前錄製「我的學姐蘇巧慧」競選廣告配音拍攝花絮，影片中他模仿蘇巧慧的語氣錄音，還得意發出「呵呵呵呵」招牌笑聲。

「我的學姐蘇巧慧」競選影片在各社群平台已累積百萬人觀看，今天的花絮短影音主要是沈伯洋刻意模仿蘇巧慧語氣錄1句話「我參選市長，是巧慧告訴我，你很棒，你會愈來愈強！」講完隨即出現「呵呵呵呵」魔性笑聲。

片尾特別宣傳兩人明天選前最後黃金周末在三重區三和國中的「洋流慧聚」大型造勢晚會，屆時總統賴清德亦將到場輔選。