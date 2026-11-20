選戰倒數8天，國民黨北市議員秦慧珠近來言行受矚目，也引發藍營內部和支持者熱議。國民黨黃復興委員會黃國樑黨部主委廖旭東今發聲，多次勸告仍未見改善，日前已通知解除秦慧珠的黃國樑信義區常委職務，黃復興體制不再以組織名義支持她參與公職競選。記者上午致電秦慧珠，截稿前尚未回應。

廖旭東表示，有關秦慧珠近期一連串言論及行為，已多次違背組織紀律，影響黃復興體制團結與整體形象。「本人及相關幹部此前已多次勸告，希望妳能以大局為重，適時修正言行，惟迄今未見改善。」

廖旭東說，「基於組織紀律及整體運作考量，特此日前已正式通知，依本人職權解除妳黃復興黃國樑信義區常委職務；自此，黃復興體制亦不再以組織名義支持妳參與公職競選。」

廖旭東強調，「在此，仍請妳深自反省，停止持續發表『清者痛、仇者快』等傷害同志情誼、造成內部對立的言論與行為。黃復興的榮譽與團結，應高於個人立場與得失，切勿因一己言行，讓親者痛、仇者快。盼妳審慎自省，尊重組織決定。」