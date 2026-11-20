選戰進入最後倒數，民眾黨創黨主席柯文哲今天南下高雄，展開「全台串聯，一路向前！台灣號高雄、屏東車掃」行程，上午陪同民眾黨高雄市三民區市議員候選人林于凱車掃拜票，親自替林于凱拉抬聲勢，展現民眾黨全力衝刺地方選情的企圖心。

柯文哲與林于凱從三民區建民公園出發，沿途車隊掃街拜票，柯文哲身穿印有候選人號次7號的競選背心，與林于凱並肩出席，沿途向民眾揮手致意，吸引媒體到場採訪。林于凱這次參選高雄市三民區市議員，選戰進入關鍵階段，柯文哲特別南下站台，透過車隊掃街方式深入地方，爭取選民支持，也為民眾黨在高雄的議員選情加溫。

柯文哲結束高雄行程後，還將繼續前往屏東，展開南部輔選行程，以全台串聯方式替黨籍及合作候選人助選。