選舉倒數一個禮拜，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天上午在士林區發完競選文宣「順報」後，又到木柵忠順廟參拜，致詞時更火力全開，不僅怒嗆市政無為而治更酸「只想著不要犯錯，準備下一個位置」暗諷台北市長蔣萬安，且這場選戰過程對手還不斷打泥巴戰非常過分，他今也在神明面前保證，直到最後一刻都會秉持溫暖正向的選舉。

沈伯洋表示，這已經是他參選後第四次來到忠順廟，選舉剩不到一周，他很希望能帶來正向的選舉文化，但對手卻不斷打泥巴戰想要扯開話題，昨天局處首長甚至把故宮照片AI改圖造謠，非常過分，他不希望自己支持者落入這樣的一個陷阱，今天他在神明面前保證，即使走到選舉的最後一刻，他都會秉持溫暖、有勇氣、正向的選舉。

沈伯洋也稱讚，忠順廟不僅是信仰中心，更與大學端合作包含香要如何兼顧信仰更環保，當時忠順廟研究行為經濟學那個「推力」，要逐步、怎麼做，才可以做到大家都滿意、大家都接受。話鋒一轉，沈伯洋說，政治也是在推行各式各樣政策時，不能夠就突然做下去，「一個突發奇想然後一個陽傘就這樣要蓋在那邊、看到國外好像有吸菸室不錯結果就變幾個綠籬，大家也不到在做什麼」。

沈伯洋更批評，相比忠順廟衝得很前面，但政府有時候就在後面無為而治，就只想著反正什麼都不要做不要出錯，更疑似諷刺蔣萬安要準備下一個位置，不過隨即表示，「我沒有說哪裡喔，選舉不要太嗆。」他的意思是以政府來講是要引領這整件事情的，不是說民間一直衝在前面而已。

而沈伯洋被問到夏莉絲協調會取消，沈說，市政府常常「事主變公親」把錯推給別人自己就變得一乾二淨，如果講消保法的話，就是要把錯變成反正是他們之間的事，但市政府有太多事情可以做包含預防、局處合作，現在卻變成事不關己，讓他不能接受，「對小孩的保護跟連不連任一點關係都沒有」。