針對民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文涉嫌抄襲爭議，國民黨今舉行記者會，指出逐頁比對童子瑋論文與同門學長羅卓傑2013年的碩士論文，童的論文多處章節大段文字重合，直言童不能再迴避。童子瑋回應說，國民黨造謠跟抹黑，已經不是市民關心的議題，海大也正式受理檢舉，自然有學倫相關專業規範，可以進入學術專業討論，不必陷入他們的陷阱。

國民黨今舉行記者會，指出逐頁比對童子瑋論文與同門學長羅卓傑2013年的碩士論文，童的論文研究對象前後矛盾，28項研究數據中有21項除法錯誤，摘要、緒論、文獻探討等章節大段文字重合。

民眾黨國家治理學院主任翟本喬逐頁比對與童子瑋同位指導老師的羅卓傑論文，發現童的中文摘要把羅的文字百分百搬過來，只在前面加一句，中間把年份從2009到2011改為2010到2016，後面再加一句，英文摘要也是如此。

民眾黨基隆市議員候選人林廷翰表示，童子瑋的論文題目是台灣本土4家電信業者，但第三章研究方法與羅卓傑的論文非常相似，同樣寫著要研究台灣、南韓、日本、香港及中國等15家電信業者，下一頁卻又改成「本研究選定4家廠商」。此外，兩篇論文有3份一模一樣的引用文獻，順序相同，大部分文字段落也一樣。

童子瑋今天到基隆火車站提出火車站、街友等相關政見，媒體詢問國民黨今天指控，童子瑋說，他的論文都符合相關規定，也合乎相關的標準，既然他們已提出正式檢舉，海大也已經正式受理，自然有學倫相關專業規範，可以進入學術專業討論，不必陷入他們的陷阱。

童子瑋表示，國民黨造謠跟抹黑，已經不是市民關心的議題，基隆市民真正想關心的是市府能不能拿出作為改善環境，未來四年是不是可以更好，企圖造謠和抹黑已不合時宜，市民關心的是童子瑋拿出什麼政見和作為。