民進黨力催青年返鄉投票，民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄輔選，認為年輕人願意返鄉投票，都值得鼓勵，就他個人判斷，如果高雄投票率提高，對柯志恩較為有利；三民區市議員候選人林于凱透露，高雄小草幾乎百分百支持柯志恩。

柯文哲說，從過往資料看，投票率隨年齡從20歲到70歲逐步上升，70歲後才下降，提高青年投票率都值得鼓勵的事，但投票率提高究竟對誰有利，還是要看候選人，很難一概而論。

他接著說，「不過我認為在高雄，投票率提高，應該是對柯志恩比較有利，我個人是這樣判斷。」不過，他還是主張推動不在籍投票，能用手機投票，中選會卻以資安為由，遲遲未推動。

柯文哲2024年總統大選在高雄得票率21.88％，居六都之末，被問到這次能否催出「鋼鐵小草票」，他坦言，民眾黨從北部起家，過去在高雄經營較少，這次全市只提名一席議員，柯文哲說，不能幻想一天改變國家，也不能什麼都不做就期待改變，民眾黨會在高雄一步一腳印發展，「林于凱就是民眾黨地方政治的火種」。

對於柯文哲先前曾說小草不會投給民進黨台北市長候選人沈伯洋，高雄小草是否全力支持柯志恩？林于凱透露，就他所知，高雄小草百分百支持柯志恩。

林于凱指出，民進黨市長候選人賴瑞隆號稱要接「第四棒」，但對疑問卻不讀不回，尤其賴瑞隆連署法案涉及替炒股犯解套，讓一名原本不符外役監資格的農田水利會的後援會會長，得以到外役監服刑、提前出獄，要求賴說明為何連署。

林于凱表示，高雄市民期待的是重視公平正義、能包容不同意見、用人唯才且不分黨派的市長，因此無條件支持柯志恩。柯文哲聽完當場接話，「既然林于凱已經這樣說明了，那就這樣決定，支持柯志恩。」

至於選前之夜會不會南下站台，柯文哲說，這個問題已經被問了兩個禮拜，台北、台中、高雄都有行程要考量，民眾黨也有自己的候選人，他無法分身，已與黃國昌討論，最後可能到嘉義、竹北。談到高雄選情，針對柯志恩民調甚至微幅領先賴瑞隆，柯文哲說，民調已經封關，現在再討論也沒意義，每個候選人努力去選就對了。