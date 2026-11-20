選戰倒數8天，故宮詢問設置太陽光電設備引發爭議，經濟部能源署昨指出，只要工法得當，古蹟場域亦可與綠能共存，並舉艋舺龍山寺的行政大樓外牆、西門紅樓「小八角樓」為例。對此，台北市長蔣萬安上午表示，設在行政大樓上不影響古蹟。

針對經濟部能源署昨指只要工法得當，古蹟場域亦可與綠能共存；北市文化局長蔡詩萍早上回應，龍山寺光電板設施是行政大樓非古蹟，小八角樓非紅樓主要建築本體。

蔣萬安上午與台中市長候選人江啟臣在北市東門市場掃街受訪，針對媒體提問，龍山寺光電板設施，去年市長還出席啟用典禮，是不是雙標？蔣萬安說，龍山寺上的太陽能板，是在行政大樓上面，跟古蹟無涉，不影響古蹟。

媒體追問，今天登半版廣告拒絕喝光電水，但產發局的網站指太陽光電的廢棄模組，不會造成環境汙染，蔣萬安回應說，廢棄模組在討論的是材質安不安全、好不好回收，這是後端資源管理的問題；但能不能設置光電板，在特定的生態區，或者是民生敏感地區，這適不適合？當然是攸關到整體空間規畫，還有生態環境的保護，這完全是兩件事情。