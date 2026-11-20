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蘇巧慧車掃綠營票倉 預告明晚和沈伯洋在三重「洋流慧聚」
民進黨新北市長候選人蘇巧慧的第15場車掃今天上午在綠營大票倉三重，她說最後階段要用車隊速度再度走遍全市29區，並預告明天沈伯洋將到三重參加「洋流慧聚」造勢晚會，還會限量供應水獺媽媽玩偶等募款小物。
蘇巧慧上午由立委李坤城、市議員陳啟能、李倩萍、李余典、彭佳芸、顏蔚慈、邱庭蔚、候選人陳俊維陪同車掃，她在出發前受訪說，「洋流慧聚」代表一種正面、陽光的態度，用一種講城市政見、願景帶來希望的態度，贏得越來越多人認同，不只是北台灣，連中台灣甚至全台灣，大家都希望聽到未來的希望、未來的願景，所以今天下午她會先和沈伯洋到中部，與台中市何欣純、南投縣温世政一起加油。
明天沈伯洋也會到三重參加「洋流慧聚」造勢晚會，在新北再次合體。「最後的幾天，我們會繼續堅持用這樣的態度，希望這是一場全新的選戰，也將開啟台灣的新篇章」。
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