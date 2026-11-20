國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部今天發表競選MV「府城彼盞燈」。發言人市議員候選人蔡宗豪主持，介紹MV時拿一顆橘子說，謝龍介首次參選議員落敗的那一夜，「2022年38萬票的期待，就是從這顆橘子開始。」

蔡宗豪說，1998年選區議員應選七席，謝龍介得票第七，因婦女保障名額落選。當晚，謝獨自開車過四草大橋，搬了一箱橘子到海邊，一顆顆剝，坐到凌晨，決定從頭再來。

半年後，謝參選里長並當選。蔡宗豪說，要以邱吉爾的一句話：「成功不是終點，失敗也不是末日，最重要的是繼續前行的勇氣」來形容這段歷程。

蔡宗豪表示，講到蘇南成老市長，不僅是謝龍介的同僚，也是謝尊敬的前輩。謝龍介剛當選議員時，在議會的座位，坐在後面、指點謝的正是蘇南成。

他說，如今謝龍介承諾恢復「馬上辦中心」，也要在上任後依法拆除烏山頭水庫光電板。蔡宗豪也提到讓他非常感動的是MV最後一幕，現在的謝龍介問兒時的自己，還記不記得當年說過要改變台南，而現在謝龍介在做的就是要改變台南。

市議員候選人王家貞、童小芸、姚正玉也到場支持。

童小芸說，選市長，品德很重要。她擔任謝龍介服務處執行長，跟著謝跑基層，親眼看見謝對鄉親說到做到，也聽見許多人盼望台南翻轉，呼籲大家28日一定要出門投票。

王家貞指出，MV最讓她感動的，是看見台南這片土地如何養大謝龍介。她欣慰蔡宗豪、童小芸傳承謝龍介說到做到的態度，也憶起當年謝龍介與前市長賴清德在議會交鋒，謝當場遞出辭呈。她批評民進黨「說到隨便說，做不到隨便推」，懇請鄉親支持2號，讓185萬市民喝一口乾淨安心的水。

姚正玉說，30多年前當記者時就認識謝龍介，一路看他從里長走到今天，始終堅持理想。從水庫光電、海佃路爆炸案到大雨後淹水，她聽見市民的不滿，期盼28日謝龍介成為「切西瓜的人」，讓台南迎來33年來的政黨輪替。最後四人手持象徵當年重新出發的橘子合照，齊喊「大吉大利，翻轉台南！」點看「府城彼盞燈」MV

謝龍介競總發表新MV，發言人蔡宗豪：38萬票的期待就從這顆橘子開始。圖／謝競總提供

謝龍介競總發表新MV，發言人蔡宗豪：38萬票的期待就從這顆橘子開始。圖／謝競總提供