台北市長選戰選情緊繃，中間選民成關鍵。民眾黨創黨主席柯文哲昨批評，手上的電子手環（電子監控器）就是賴清德總統給他的，要小草想想看要投誰、不要投給誰。民進黨台北市長候選人沈伯洋今被問到，僅強調自己過去對柯批評沒少過，但政治應就事論事，對市政有益都會請益，跟他對柯想法沒有太大關係。

沈伯洋說，只要任何對市政有益都會去請益，跟柯講的事也沒有什麼太大關係，例如食安、交通、社宅都是蠻重要的政策怎麼延續很重要，至於柯的案子跟他認為柯是什麼樣一個人，「大家也都知道我以前對他的批評也沒有少過」包含雙方兩岸立場也非常不一致而不是政治口水。

沈伯洋今天在捷運芝山站發放順報，以「初級大人」為主題，介紹創業、AI、文化幣等青年政見，並附上寵物食譜特典與小遊戲，並預告22日「市民動起來，城市行動展」將以六大主題舞台結合藝文、音樂與政策，邀請民眾在選戰最後階段，以輕鬆、正面的方式參與選舉。

沈伯洋昨晚也開直播與民眾互動，並公布22日午「市民動起來，城市行動展！」細節，觀看人數更是一度衝上全球前十名，沈伯洋表示，活動希望以快樂、自由、真實、勇氣、美好及溫暖分為六大舞台，結合藝文、音樂，希望在最後階段透過表演、展示，讓民眾以輕鬆、正面的方式參與選舉，把對台北的想望介紹給朋友，同時堅持討論政策。

不過，順報主題以「初級大人」為主題卻被民眾黨質疑與最新與他們競選歌曲名稱上有撞名，沈伯洋表示，順報印製還有主題的決定都是很早以前就拍板，他們做競選歌曲也應是很早就決定，當然不是去抄他，「但也不會說是他們抄我們」，都是蠻早以前大家都決定的事情。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（前左）上午現身捷運芝山站發放最後一期選舉文宣《順報》，沈伯洋指出，本期主題鎖定青年政策，命名為「初級大人」，探討年輕人初入社會面臨的困境。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左一）上午現身捷運芝山站發放最後一期選舉文宣「順報」，支持者開心與沈伯洋互動合影。記者林伯東／攝影